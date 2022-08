L'ex premier Conte nella Marca per visitare una comunità energetica rinnovabile

Il residence di Paderno di Ponzano Veneto, Treviso, realizzato da Crema Costruzioni, in novembre 2021 è stato ufficialmente riconosciuto energy community dal GSE, il gestore garante e promotore dello sviluppo sostenibile del Paese ed è stata una delle prime in Italia ad essere riconosciute. Il condominio, che si configura come una vera e propria “casa del futuro” a basso impatto energetico, conta sulla tecnologia brevettata Regalgrid® technology provider trevigiano. Il senatore Gianni Pietro Girotto, promotore in senato della legge che consente la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili, nei prossimi giorni condurrà Conte a visitare le realtà del Nordest e ha previsto la tappa a Paderno di Ponzano martedì 30 agosto.

Martedì 30 agosto il Residence Cicogna di Paderno di Ponzano Veneto, Treviso, realizzato da Crema Costruzioni, accoglierà una visita illustre, quella dell’ex premier Giuseppe Conte, a Nordest per visitare le realtà innovative e le relative criticità del territorio sotto la guida del senatore Gianni Pietro Girotto, presidente della X Commissione permanente industria, commercio, turismo del Senato e promotore di queste associazioni, che prevedono l’unione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali o piccole e medie imprese per dotarsi di uno o più impianti condivisi per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

«Quando il senatore Gianni Pietro Girotto mi ha contattato – spiega Claudio Crema, titolare di Crema Costruzioni – proponendomi la visita dell’ex premier Conte, ho pensato che questa potesse essere, al di là delle logiche di partito ed elettorali, un’ottima occasione per un ulteriore importante riconoscimento del nostro impegno. Da sempre siamo attenti ad implementare ed installare tecnologie innovative capaci di migliorare l’esperienza abitativa: il Residence Cicogna, tra le prime comunità energetiche a consumo collettivo d’Italia, conta sulla tecnologia brevettata Regalgrid®, anch’essa tutta trevigiana. In molti ne hanno parlato, lo scorso maggio è stato anche censito tra le comunità energetiche rinnovabili nel Rapporto Comunità Rinnovabili di Legambiente».

Il Residence Cicogna è un condominio di 5 unità dal design accattivante, progettato dallo studio B + B di Treviso e costruito con i massimi criteri di isolamento termico e acustico, in cui buona parte dell’energia si autoproduce con impianti green (solare termico e fotovoltaico) e l’erogazione di acqua calda viene gestita da un’”intelligenza artificiale” che studia ed auto apprende le abitudini dei condomini, ed ha rappresentato per Crema Costruzioni una notevole sfida tecnica. Gli impianti fotovoltaici delle singole unità alimentano le utenze domestiche e quando un appartamento dispone di energia pulita autoprodotta in eccesso, può cederla virtualmente al vicino e così facendo ricevere un incentivo ventennale. I condòmini del Residence Cicogna hanno concordato che tali incentivi saranno finalizzati ad abbattere le spese condominiali trasformandosi in un vantaggio economico concreto.