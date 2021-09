Comunali 2021, Popolari per Conegliano e Lega: "Da Chies solo fake news"

"Le dichiarazioni del già sindaco, apparse sulla stampa odierna, sono delle fake news – esordiscono i rappresentati dell’ex Gruppo Consigliare Popolari per Conegliano - Per fare un paragone sportivo, un allenatore si assume sempre la responsabilità se la squadra da lui gestita non riesce a fare risultato. Non si è mai visto un leader che scarica la responsabilità sulle persone che aveva il compito di coordinare e gestire".

"Popolari per Conegliano, lista che vedeva due consiglieri comunali, Stefano Dugone e Francesco Polo, nella scorsa Amministrazione, ha fatto presente all’allora Sindaco oltre alle innumerevoli promesse elettorali non mantenute, il livello di scontro preoccupante tra un assessore della sua giunta e una parte importante della nostra comunità, quali sono le associazioni e i commercianti. Tant’è che pubblicamente, a più riprese e sulla carta stampata, ma sicuramente anche negli uffici comunali e allo stesso sindaco, lo stesso cartello di associazioni e commercianti si è lamentato della situazione. Popolari per Conegliano si è adoperata per trovare una soluzione, che assieme ad altri referenti della maggioranza aveva anche trovato. La trattiva fu condotta in prima persona da Gianangelo Bof, commissario provinciale della Lega e tessitore di un’operazione che avrebbe potuto garantire a Conegliano un’amministrazione capace di governare la città" continuano i politici coneglianese.

“Incontrai i rappresentati dei Popolari per Conegliano, Dugone e Polo, per trovare un accordo per poter continuare ad amministrare Conegliano e non lasciarla senza guida in un periodo molto complesso. – dichiara Gianangelo Bof, commissario provinciale della Lega - L’accordo si trovò molto velocemente ma sottoposto all’allora sindaco Fabio Chies la risposta fu negativa, con lo stesso Chies che mi disse che non avrebbe fatto nessun accordo e che si sarebbe andati a casa". La proposta prevedeva il cambio di referato per l’allora assessore Brugioni che aveva creato situazioni di elevata tensione proprio con una parte dell’associazionismo cittadino, instaurando un dialogo a senso unico e tutt’altro costruttivo e partecipativo. "È ancora alla memoria l’incontro con le associazioni avvenuta in sala consigliare dove l’assessore Brugioni aveva avuto un accesso confronto con loro, con toni e modi che poco si addicono a un amministratore pubblico, il tutto contornato dal silenzio del Sindaco presente alla riunione".

“Saremmo stati disposti ad arrivare a fine mandato, soprattutto per evitare la crisi durante la pandemia, solo per il bene di Conegliano senza chiedere nulla in cambio – concludono i rappresentanti dei Popolari per Conegliano - La nostra proposta di buon senso fu rifiutata dall’allora primo cittadino, anche dopo la cacciata di Zambon e di Boscariol avvenuta, questa sì, nottetempo. L’ex sindaco Chies preferì fare scelte solite personalistiche mantenendo lo stato dell’arte anziché salvare l’amministrazione e continuare il suo operato per la comunità".