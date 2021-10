Portobuffolè, quasi un plebiscito per la riconferma di Susana

Nel piccolo Comune trevigiano al candidato della Lega bastano appena 288 voti per ottenere il secondo mandato. A Nicola Vianello (Partito dei Veneti) 30 preferenze, 21 a Jennipher Gola (Per Porrobuffolè)

Nel più piccolo Comune della Marca, Portobuffolè, viene riconfermato Andrea Susana. Al candidato della Lega bastano appena 288 voti (84,96% delle preferenze) per ottenere il secondo mandato come sindaco. Battuti largamente i candidati Nicola Vianello (Partito dei Veneti) 30 preferenze, 21 a Jennipher Gola (Per Porrobuffolè).

«E' il segno che abbiamo lavorato bene, sono molto felice anche per il risultato della nostra storica capogruppo, Lorena Benedet, già al terzo mandato -ha commentato Susana- ci siamo sempre impegnati in prima persona, in prima linea, pancia a terra a lavorare. Per me si tratta del sesto mandato ma non sono stanco: ho tante cose che voglio fare e concludere. Stanno arrivando dei soldi e sarà bello poterle fare».