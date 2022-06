Comunali 2022: Valerio Favero resta alla guida del Comune di Possagno

In una tornata elettorale dominata dalle riconferme non fa eccezione il Comune di Possagno. Il sindaco uscente, Valerio Favero, è stato riconfermato per altri cinque anni alla guida del Comune, Favero ha conquistato 646 voti e dunque il 69,91% delle preferenze. Battuta nettamente l'unica lista avversaria, Risvegliamo Possagno di Ivano Zatta, fermo a 30,09% con 278 voti complessivi. Sui 2.048 aventi diritto hanno votato soltanto in 964, il 47%.