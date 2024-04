Comunali 2024, l'ex assessore Anita Avoncelli candidata sindaco con la Lega

Da ex assessore alle Politiche sociali, pari opportunità e istruzione a candidata sindaco per il centrodestra nel Comune di Povegliano. Mercoledì 24 aprile Anita Avoncelli ha ufficializzato la sua candidatura alle prossime amministrative, sostenuta da Lega Veneta e dalla lista civica "Il Cuore di Povegliano".

Nata a Treviso49 anni, Avoncelli vive da anni a Povegliano. Nella sua lista civica tante donne e tematiche come: il sociale, il sanitario e l'ambiente. A sostenere la candidata sindaco durante la presentazione della candidatura c'erano Mario Conte, primo cittadino di Treviso, il vicesindaco Manera e l'ex sindaco Paolo Gobbo. Avoncelli avrà il compito di portare avanti il modello Lega a Povegliano. Dal Carroccio puntano sulle sue capacità di portare a termine gli obbiettivi e su un'esperienza politica già maturata negli anni in cui è stata assessore.

Il commento

«Da oggi parte una nuova sfida, la mia candidatura a sindaco per il Comune di Povegliano - ha scritto Avoncelli sulla sua pagina Facebook -. Consapevoli che non sarà semplice, la nostra passione, tenacia ed entusiasmo ci aiuteranno in questa avventura. Persone del territorio, del sociale, dell'associazionismo, della cultura, chi con anima imprenditoriale, ognuno con la propria ricchezza personale hanno iniziato a sostenermi e credere in un progetto Comune. Passione, cuore e tenacia guideranno il cambiamento per Povegliano. Ringrazio il Sindaco di Treviso Mario Conte, ed il vice Alessandro Manera (candidato all'Europarlamento) Dimitri Coin, Riccardo Barbisan, la Lega storica e sempre illuminante nella sua lunga esperienza, Gianpaolo Gobbo e gli amici sindaci di Volpago Guizzo Paolo, il vice di Ponzano Michele Favaro e tutta la sezione di Povegliano per l'importante supporto e.sostegno in questa grande avventura».