Nordio: «Opposizione così disgregata non è un bene per la democrazia»

Sono destinate a far discutere, soprattutto in seno al centrosinistra, alcune dichiarazioni del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sullo stato "di salute" dei partiti di opposizione a livello nazionale e sul loro ruolo. E' del resto una rarità che il Guardasigilli si esprima in maniera così diretta su temi prettamente "politici": lo ha fatto oggi, 22 aprile, a Preganziol, a margine della presentazione del candidato sindaco del centrodestra, Gianni Cestaro.

«E' bello vedere che vi è un centrodestra unito attorno ad un candidato che raggruppa tutti come ha scritto nel suo programma e vorrebbe essere il sindaco di tutti» così ha detto Nordio «ma che esprime quella che deve essere la tendenza nazionale, a governare: abbiamo oggi una possibilità storica di restare dove siamo per questa legislatura e probabilmente anche per la prossima. Questo dipende dal fatto che come sapete l'opposizione è molto divisa, molto disgregata. Non so nemmeno se questo sia un bene perchè un'opposizione magari solida e seria serve alla democrazia, invece noi assistiamo che dall'altra parte c'è una specie di competizione accesa. Noi in questo modo esprimiamo l'unità che c'è nel centrodestra che non significa ripudio di quelle che sono le identità dei singoli partiti che lo compongono ma è bello quando si uniscono sotto l'insegna di una persona sopra le parti, indipendente che soprattutto, trattandosi di amministrative, avrà grandissima esperienza imprenditoriale, amministrativa e umana».