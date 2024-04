Cestaro: «Più illuminazione, sport contro le baby gang». C'è l'accordo con Forza Italia

Per ora sono ufficialmente quattro le liste che sosterranno l'imprenditore Gianni Cestaro nella corsa a sindaco di Preganziol: la civica "Con Gianni Cestaro vince Preganziol" (con la sorpresa di Elio Tronchin capolista), Fratelli d'Italia, Lega e Coraggio Italia. La quinta lista dovrebbe essere quella di Forza Italia che mercoledì, nel corso di una riunione, dovrebbe (il condizionale è d'obbligo anche se l'accordo è dato per certo) ratificare il suo appoggio per un centrodestra unito: qualche giorno fa Dino Vecchiato, in predicato di essere il candidato sindaco degli "azzurri", ha scelto di ritirare la candidatura, rimescolando le carte. Il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Claudio Borgia, così come lo stesso Cestaro, hanno teso una mano a Vecchiato e Forza Italia, certi che solo un centrodestra unito potrà ottenere la guida di un Comune che potrebbe segnare una svolta per i meloniani nella Marca che potrebbero così conquistare il loro primo municipio sopra i 15mila abitanti.

Cestaro, 63 anni, padre di due figli, ha scelto di presentare la sua corsa di fronte all'ex scuola di Sambughè, chiusa da anni (per problemi di natura antisismica) e lasciata nell'abbandono dal 2018, come il campo da calcio adiacente: presenti quasi tutti i big di Fratelli d'Italia, il ministro dell'Interno Carlo Nordio, il senatore Luca De Carlo, l'onorevole Marina Aliprando Marchetto, il coordinatore provinciale Claudio Borgia, i consiglieri regionali Elena Donazzan, Tommaso Razzolini e Lucas Pavanetto. Per la Lega il segretario provinciale Dimitri Coin, Alessandro Manera, Riccardo Barbisan, per Coraggio Italia l'onorevole Martina Semenzato oltre ai sindaci di Casier e Marcon, Renzo Carraretto e Matteo Romanello. Tra le aree da rilanciare secondo Cestaro, oltre all'ex scuola di Sambughè, c'è l'area dell'ex Mille Lire ("la porta d'ingresso della città e più brutta così non può essere" ha spiegato), villa Franchetti. C'è poi il progetto di un palazzetto dello sport in zona San Trovaso. Per evitare che Preganziol diventi un "Comune dormitorio" il sogno è quello di creare e promuovere grandi eventi, per attirare cittadini anche da fuori Comune. E poi c'è il capitolo sicurezza con l'illuminazione da potenziare "per combattere furti e i tanti incidenti stradali" e infine "contro le baby gang bisogna promuovere lo sport" soprattutto tra i ragazzi. Cestaro, nella sua veste di imprenditore, ha proposto un approccio più snello e veloce nel risolvere i problemi della cittadinanza.

«Gianni Cestaro si presenta con un programma articolato e concreto, incentrato sui temi dove i cittadini sono particolarmente sensibili: la sicurezza, la famiglia, il territorio, la crescita economica, la sanità» ha sottolineato Nordio «La sua esperienza, fondata su una vita imprenditoriale di produzione feconda e di solidarietà disinteressata, costituisce la migliore garanzia di una amministrazione innovativa volta allo sviluppo e al benessere di Preganziol. L’appoggio datogli dalla vasta convergenza delle forze di centrodestra gli garantirà la vittoria e la continuità, nel solco dei successi da noi ottenuti a livello nazionale».

«Volevamo un candidato che venisse dalla società civile, un uomo del fare, per un cambio di passo» ha commentato Borgia «come primo partito dobbiamo prenderci l'onere di candidare nei Comuni difficili, complicati, delle persone che possano vincere. Abbiamo voluto provare a fare una scelta diversa. In settimana, ho già parlato con l'amico Fabio Chies, arriverà anche Forza Italia».

«Abbiamo amministrato questa città dal 2009 al 2014 con Sergio Marton e abbiamo continuato a fare un grande lavoro in consiglio comunale» ha spiegato Dimitri Coin «Preganziol è un territorio in cui si può far bene che andremo uniti. Andremo a confrontarci con i cittadini con l'entusiamo che ha avuto Mario Conte quando si candidò a Treviso contro un sindaco uscente».

«Abbiamo trovato un candidato che piace alle associazioni e alla gente ma che ha lo standing per affrontare questa sfida su cui tanti, ma spero tutti, convergano per dare a questa città la svolta che merita» ha detto il senatore e coordinatore veneto di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo «bisogna imparare a stare insieme, mettere da parte tanti personalismi, dovremo imparare che dove corriamo uniti vinciamo e che i problemi personali non possono condizionare la vita di migliaia di cittadini come nel caso di Preganziol. Non si può pensare che per un tatticismo vadano di mezzo i cittadini».

«Un applauso va fatto a chi ha guidato questa traversata nel deserto in questi cinque anni: Freda, Berto, Salvati e Marton» ha aggiunto Riccardo Barbisan (Lega) «ci hanno messo la faccia: le premesse sono buone e raramente abbiamo avuto un centrodestra così unito. Non abbiamo mai avuto uno squadrone di questo tipo».

«Quando diventerai sindaco ti chiederò di comprare una scatola di lampadine per ridargli l'energia che merita» ha detto Martina Semenzato (Coraggio Italia) a Cestaro «Ho conosciuto l'uomo Gianni che ha sempre lavorato dietro le quinte per il bene della città. Fare il sindaco non vuol dire tenere immobile per dieci anni un Comune, bisogna avere il coraggio di investire e non fare il compitino».