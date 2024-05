Comunali 2024, escluso il vicesindaco Mestriner: manca una firma sul modulo

Stefano Mestriner, attuale vicesindaco e assessore di Preganziol, è stato escluso dalla lista "Elena Stocco sindaco" per la mancanza di una sola firma nel modulo della candidatura alle prossime elezioni comunali dell'8 e 9 giugno.

Mestriner ha alle spalle 25 anni consecutivi di carriera politica, prima come assessore esterno nominato nel 1999 a soli 22 anni. Dal 2004 siede invece in consiglio comunale al fianco del sindaco uscente di Preganziol, Paolo Galeano. Attualmente è assessore a Urbanistica, Edilizia, Attività economiche, Turismo e Protezione Civile. Nelle scorse settimane Mestriner aveva deciso di ricandidarsi per sostenere la candidata Elena Stocco e dare continuità al progetto portato avanti nei due mandati del sindaco Galeano. Un errore formale nella compilazione del documento di accettazione di candidatura gli è stato però fatale: a causa della mancanza di una sola firma, Mestriner non potrà partecipare alle prossime elezioni amministrative. La lista "Elena Stocco sindaco" si riduce così a 15 candidati. Mestriner continuerà a sostenere Elena Stocco e la sua lista da esterno. La svista è emersa durante il controllo documentale fatto dalla circoscrizione circondariale, ma non è stato in alcun modo possibile correggerlo.