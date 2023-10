Preganziol, opposizioni all'attacco su Borgo Gatto

Sul terreno lungo via Schiavonia donato al Comune di Preganziol ormai oltre 10 anni fa dal compianto Ferruccio Gatto sorgerà una struttura ideata dalla Giunta Galeano come cohousing per anziani autosufficienti, la nota “Borgo Gatto”. Tuttavia "dopo tre anni dall’inaugurazione in pompa magna l’opera è ancora distante dal vedere la luce" commenta Simonetta Trabucco, consigliere di Impegno Comune Preganziol, che aggiunge: "I lavori sarebbero dovuti finire in circa 8 mesi, invece siamo in alto mare e quando ho sottolineato la cosa in Consiglio Comunale non abbiamo ricevuto delle spiegazioni adeguate dal Sindaco".

Le aspettative rispetto a quest’opera sono alte e, prosegue Trabucco, "gli annunci in questi anni si sono sprecati e i gravi ritardi nel completamento dell’opera vanno ben oltre quelli che hanno riguardato tutte le costruzioni nell’ultimo periodo. Per la realizzazione di Borgo Gatto l’Amministrazione in questi anni ha anche raccolto le donazioni da parte dei cittadini, addirittura l’accordo con Castelmonte prevede un contributo annuo del Comune di 12 mila euro, quindi sarebbe opportuno fare chiarezza".

Dello stesso parere il Consigliere di Fratelli d’Italia Raffaele Freda. "La giunta - spiega - ha anche stanziato 190 mila euro per realizzare la strada di accesso a Borgo Gatto eppure a mancare è proprio la struttura nonostante sia trascorso il triplo del tempo previsto per terminarla. Durante la discussione in Consiglio Comunale non abbiamo ricevuto risposte soddisfacenti sullo stato di avanzamento dei lavori e su quali problemi stia avendo Castelmonte, la cooperativa che deve costruire l’opera e gestire la struttura. Ricordo di aver sottolineato l’inadeguatezza del piano economico presentato oltre tre anni fa in occasione del voto in Consiglio Comunale, all’epoca è stato staccato un “assegno in bianco” a favore di Castelmonte sulla base delle rassicurazioni di Sindaco e maggioranza, oggi i cittadini meriterebbero di conoscere qual è la situazione e quali sono le aspettative rispetto ad un’opera che dovrebbe sorgere su un terreno che un cittadino ha donato alla città e quindi a tutti i cittadini".