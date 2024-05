Distretto sanitario di Preganziol, Forza Italia: «Si faccia l'ampliamento della struttura»

Mauro Babolin, capolista della formazione di Forza Italia che appoggia la candidatura di Gianni Cestaro Sindaco di Preganziol, sottolinea che solo vincendo è possibile dare un colpo all’immobilismo della sinistra che governa da 10 anni il comune, tanto che il programma del candidato del centrodestra pone molta attenzione alle necessità del territorio, soprattutto attraverso la vicinanza ai più bisognosi.

Due, però, gli importanti progetti cui Forza Italia vuole essere protagonista nella prossima amministrazione, ovvero quelli relativi al contesto socio-sanitario attraverso l’ampliamento della struttura del Distretto Sanitario di Preganziol e la possibilità di far consegnare pasti caldi a domicilio agli anziani. Nel dettaglio, il primo progetto porterà ad ampliare in altezza l’attuale Distretto sanitario creando altri 500 mq di nuovi ambienti (quindi senza consumo di suolo) dove potrebbero trovare ospitalità sia il Centro vaccinazioni (ora posto in modo angusto presso le scuole medie) che ambulatori specialistici, oltre ad alcune sedi di Associazioni di volontariato sociale come l’Avis e l’Aido cittadine.

Il secondo, molto importante per il cambiamento demografico-sociale che sta vivendo la comunità, sarà quello di realizzare un servizio di consegna di pasti caldi a domicilio a favore di anziani e persone in difficoltà. Tale servizio è un’iniziativa che andrà ad aggiungersi i servizi domiciliari erogati dall’Amministrazione Comunale e comporterà la preparazione, distribuzione e trasporto di pasti direttamente a casa come già accade in altre realtà comunali vicine. Ecco perché Forza Italia vuole essere una colonna portante in questa corsa elettorale, la prima nella storia del comune ad avere tutto il Centrodestra unito per progettare finalmente il cambiamento che tutti attendono.