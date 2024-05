Preganziol, ecco tutti i candidati che sosterranno la corsa a sindaco di Cestaro

La Coalizione di centrodestra a sostegno della candidatura a sindaco di Gianni Cestaro, in vista delle prossime Elezioni Amministrative dell’8 e 9 giugno, ha deciso di svelare ufficialmente i propri candidati Consiglieri comunali. Un totale di ben 5 liste così suddivise: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Coraggio Italia, Lega e la civica “Con Gianni Cestaro vince Preganziol”.

L'alleanza formata da una ampia gamma di esperienze e competenze, si presenta determinata a lavorare sinergicamente per il bene della comunità e per portare avanti un'agenda di progresso e sviluppo per tutto il territorio. Proprio per questo, tutti i candidati sono stati scelti con attenzione per rappresentare la diversità e l'inclusione che caratterizzano le singole aree di Preganziol. Ogni candidato, infatti, porta con sé sia una visione unica che una progettualità condivisa, tutti però uniti da un impegno comune orientato ad un futuro di crescita per la città.

Tra le figure di spicco il Campione olimpico di boxe Maurizio Stecca e i Consiglieri comunali uscenti Raffaele Freda (FdI), Valeria Salvati, Luisa Berto e Alberto Marton (Lega), oltre all’ex Assessore comunale Roberto Zamberlan (Coraggio Italia), a Elio Tronchin (Con Gianni Cestaro vince Preganziol) e a Mauro Babolin (Forza Italia). Tra i giovani risaltano invece Luca Maria Monti (figlio della showgirl Sabrina Salerno) e Sara Bagordo che con i suoi 18 anni è la candidata più giovane di tutte le liste.

Il candidato sindaco Gianni Cestaro, espressione di FdI pur non avendo tessera di partito, ha detto: «Desidero esprimere la mia profonda gratitudine a tutti coloro che hanno dimostrato fiducia nel mio progetto per la città che verrà. È un grande onore per me ricevere il sostegno di così tanti membri della nostra comunità. Prometto di lavorare instancabilmente per giustificare questa fiducia, affrontando ogni sfida con determinazione e dedicandomi al servizio di Preganziol e dei miei concittadini».

Di seguito la composizione delle singole liste:

CON GIANNI CESTARO VINCE PREGANZIOL

Il 68enne imprenditore agricolo Elio Tronchin; la 74enne pensionata Rosanna Bertuol, il 74enne Direttore Sanitario Alberto Prandin; la poliziotta 58enne Caterina Fabbrizzi; il 64enne imprenditore Gastone Campigotto; la 44enne imprenditrice Alessandra Doratiotto, il 64enne imprenditore Tiziano Bandiera; l’imprenditrice 30enne Andrea Sottana; il 79enne pensionato Guerrino Basso; la 25enne impiegata Martina Lorenzon; il 23enne studente Filippo Vedovato, la 18enne studentessa Sara Bagordo; il 20enne studente Luca Maria Monti; il 43enne agente di commercio Alessandro Chiello; l’imprenditore 39enne Gentian Zebeli e l’operaio 47enne Diego Rigo.

FRATELLI D’ITALIA

Il 19enne studente Filippo Bisori; il 27enne impiegato Giovanni Dotto, il 33enne impiegato amministrativo Raffaele Freda; la 42enne impiegata amministrativa Elena Donaggio; la 44enne impiegata Silvia Bellio; il 48enne impiegato Salvatore Gian Luca Mascioletti; la 51enne OSS Monica Germin; la 60enne impiegata Rossana Fanny Duvall; la 65enne pensionata Maria Milan detta "Betty"; il 66enne impiegato Mario Cappelletto; il 70enne pensionato Giancarlo Campi; il 45enne perito industriale Dario Nardelotto; la 60enne infermiera Barbara Pontini; il 61enne tecnico federale di boxe Maurizio Stecca; la 19enne impiegata Sara Tolusso e il 66enne pensionato Bruno Torresan.

LEGA

La 38enne funzionaria amministrativa Luisa Berto; il 44enne architetto Alberto Marton; il 37enne medico Nicola Maguolo; la 40enne avvocato Valeria Salvati; la 48enne impiegata Francesca Campigotto; il 71enne pensionato Gian Paolo Moino; il 47enne impiegato Alexio Lilliu; la 71enne pensionata Maria Cristina Pillon; il 45enne responsabile di produzione Etmond Miraka; il 59enne amministratore immobiliare Alessandro Tagliapietra; la 52enne agente immobiliare Cristiana Roveda; il 48enne autista Michele Callegaro; il 62enne commerciante Stefano Burlini; il 67enne imprenditore Massimo Manente; la 39enne impiegata Lisa Giacomin ed il 44enne dirigente Fabio Pozzebon.

FORZA ITALIA

Il 56enne commerciante Mauro Babolin; la 67enne pensionata Lina Agnoletto; la 66enne pensionata Miria Beghi; la 40enne traduttrice Sarah Bianquin Chiapinoto; il 51enne impiegato Dario Carraretto; la 56enne impiegata Giuseppina Cenedese; il 45enne impiegato Matteo Maser; la 37enne impiegata Annagiulia Palmieri; il 45enne impiegato Alessio Reina; il 35enne impiegato Andrea Scarpa; il 46enne artigiano Fabio Simionato e la 21enne estetista Giorgia Visentin.

CORAGGIO ITALIA

La 33enne imprenditrice Elena Carraro; la 40enne agente di Polizia Penitenziaria Maria Carla De Spirito; la 56enne architetto Gloriana Favaretto; il 38enne militare Tommaso Andrea Manico; il 20enne studente Giacomo Mariano; il 49enne insegnante Mirko Michieletto; la 61enne direttrice artistica Manuela Pagot; il 57enne avvocato Riccardo Piazza; la 61enne impiegata Lucia Sandre; il 56enne tecnico agrario Massimiliano Spinola; la 50enne imprenditrice Martina Stefankova; la pensionata 63enne Fiorella Vesco; il 69enne gallerista d’arte Roberto Zamberlan e il 68enne consulente di telecomunicazioni Fabio Zarbano.