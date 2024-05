Preganziol, dal bilancio avanzo di 1,5 milioni. Lega all'attacco: «Scarsa illuminazione»

A pochi giorni dalle elezioni del prossimo 8 e 9 giugno la Lega punta il dito nuovamente contro l’amministrazione uscente e inevitabilmente contro la candidata Elena Stocco, che ne fa parte e che si propone come prosecuzione dell’attuale gestione Galeano in un ottica di continuità. Stavolta i consiglieri di minoranza lasciano che i dati e le situazioni di fatto sotto gli occhi dei cittadini a parlino da soli. «Illuminazione spenta e manutenzioni carenti, buche sulle strade e pochi sfalci sono state in questi anni sotto gli occhi di tutti» incalza il consigliere Alberto Marton «ma il bilancio del comune nel 2023 ha chiuso con un avanzo di parte corrente (spese ordinarie) pari ad € 1.481.995,72; un importo enorme che denota come i soldi ci siano stati, siano stati stanziati ma non siano stati effettivamente usati e siano andati in economia» conclude il consigliere.

«L’avanzo corrente di competenza è la differenza tra entrate e spese della gestione ordinaria dell’anno - senza considerare i residui – per farla breve è la gestione della quotidianità, senza tener conto degli investimenti» prosegue la consigliera Luisa Berto «negli ultimi 5 anni di amministrazione la media è 1.012.382,99, cifre estremamente elevate se si pensa che il Comune non è un’azienda alla ricerca del profitto ma un organismo che deve soddisfare bisogni d’interesse generale: bisogna perseguire l’utile sociale e non l’utile di bilancio» evidenzia la consigliera Berto. I dati parlano da soli e sono incontrovertibili secondo la Lega segno di una gestione che non ha mai utilizzato a pieno le risorse derivanti dalle tasse dei cittadini. «Ricordiamo che l’addizionale IRPEF è al massimo possibile, l’IMU non offre certo le aliquote più basse del circondario segno di una volontà politica più volte dichiarata in consiglio comunale di tassare per tenere alta la fornitura di servizi. Questo però non è quello che traspare dai dati contabili e fattuali con servizi scarsi in alcuni settori ed enormi economie di bilancio» concludono i consiglieri.

Quanto evidenziato dai consiglieri trova supporto nella delibera della Corte dei Conti la n. 162/2023/VSGC depositata il 10 maggio 2023 relativa al Comune di Preganziol dove la giurisprudenza di controllo contabile suggerisce di “provvedere all’adozione di un sistema di contabilità analitica” per implementare il controllo di gestione. La Lega non molla un colpo, e porta all’attenzione sull’ennesima contraddizione dell’amministrazione, “tasse al massimo e scarsi servizi con enormi economie di bilancio” ovviamente ora spetta ai cittadini l’arduo voto.