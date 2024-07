Preganziol, depositato il ricorso di Cestaro al Tar: «Questi consiglieri non rispecchiano il voto»

«La distribuzione e i numeri del nuovo consiglio comunale di Preganziol non rispecchiano il voto delle elezioni». A dirlo, sabato 13 luglio, è l'ex candidato sindaco della coalizione di centrodestra, Gianni Cestaro che, nella giornata odierna, ha annunciato di aver depositato ricorso al Tar del Veneto per annullare l'attuale composizione della giunta comunale guidata dalla sindaca Elena Stocco.

Nello studio dell'avvocato Fabio Crea, Cestaro ha detto: «Per quanto pochi, quasi il 50% dei votanti mi ha votato e io intendo rappresentarli al meglio». Parole a cui si aggiunge il commento dell'avvocato Crea: «Se il Tar dovesse assegnare il premio di maggioranza alle liste di centrodestra di passerebbe a 10 consiglieri del centrodestra e 6 del centrosinistra, il contrario di com'è oggi. Se invece il giudice dovesse applicare il comma 8 dell'articolo 73 il consiglio comunale di Preganziol passerebbe ad avere 8 consiglieri di centrosinistra e 8 di centrodestra». Come precisato dall'avvocato Giampaolo Torresin, la sentenza del Tar del Veneto arriverà il giorno dopo l'udienza fissata per il 25 settembre. Il giudice amministrativo è chiamato ad annullare il verbale impugnato e, nel caso di annullamento del provvedimento, dovrà anche decidere sulla decadenza di alcuni consiglieri già eletti per poi nominarne di nuovi.