Rider travolto, l'automobilista ai medici: «Ho bevuto». La polstrada attende l'esito dei test

Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, sotto choc e ferito, dopo lo schianto di domenica scorsa sul Terraglio che è costato la vita a vita al rider 48enne, Roman Emiliano Zapata, ha raccontato ai medici di aver bevuto. La rivelazione, riportata dall'edizione odierna del Gazzettino di Treviso, è dell'automobilista 53enne di Preganziol, Luca Chin. Manca però un riscontro oggettivo: la polizia stradale di Treviso attende infatti di ricevere l'esito delle analisi del sangue che sgombereranno il campo dai dubbi residui ed entreranno a far parte del fascicolo d'inchiesta aperto a suo carico da parte della Procura di Treviso.

L'alterazione da alcol darebbe una chiave di lettura alla dinamica di un incidente che sarebbe altrimenti inspiegabile: il rider, in sella al suo Kimko, si trovava a bordo strada, lungo il Terraglio a Frescada, in un tratto rettilineo, quando su di lui è piombato il Nissan Qasqai del 53enne. Chin è molto conosciuto proprio al Ca' Foncello per essere il gestore del bar dell'ospedale.

Roman Emiliano Zapata viveva in Italia da circa nove mesi (la residenza ufficiale era ancora a Roma, prima tappa di approdo) e lavorava come rider per il servizio di delivery Foodracers. In patria il 48enne aveva avviato una brillante carriera nel settore musicale e discografico. Lascia una compagna (in dolce attesa e all'ottavo mese) con cui viveva a Treviso, in via Gorizia, e un bimbo di tre anni: attorno a lei in questi giorni si sono stretti amici e parenti.

Baldin (M5S): «Rider e studenti, di precariato si muore»

«Basta morti sul lavoro, fermiamo la strage in Veneto». Questo l'appello della capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Erika Baldin, che esprime «dolore per le morti del rider di 48 anni nel Trevigiano e dello studente veneziano in alternanza scuola-lavoro» e si stringe ai familiari delle vittime e ai loro colleghi. «Per noi del MoVimento 5 Stelle il lavoro significa dignità, non morte. Basta precariato, ai rider vanno riconosciute le tutele previste dai contratti nazionali, oltre al salario minimo legale», dichiara Baldin. «Per i giovani bisogna costruire veri tirocini, all'interno di luoghi di lavoro sicuri: stop agli stage gratuiti, e l'alternanza scuola-lavoro va completamente rivista. La priorità va data alla formazione», aggiunge la consigliera regionale.

«I due incidenti, avvenuti nell'arco di 48 ore nella nostra regione, si aggiungono a una lunga scia di lutti: nei primi sette mesi del 2022 in Veneto si sono verificati 60 infortuni mortali sul lavoro, uno ogni tre giorni. Il dato è in aumento rispetto all'anno scorso e in controtendenza rispetto al trend nazionale: c'è un caso Veneto ed è compito della Regione affrontarlo al più presto, partendo dagli strumenti che già esistono ma vanno applicati. In primis il Patto regionale per la sicurezza sul lavoro, sottoscritto da sindacati e imprese, che impegna la Regione a potenziare gli organici Spisal per aumentare controlli e prevenzione», ricorda Baldin, che recentemente ha depositato un'interrogazione alla Giunta regionale chiedendo «a che punto siamo con le azioni previste dal Piano».