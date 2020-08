Presidio alla Serena: «Adesso basta, sgomberiamo la caserma!»

Per la giornata di giovedì 27 agosto, alle ore 20.30 nel parcheggio del cimitero in viale Piedemonte di Casier, il Comitato Prima i Trevigiani ha organizzato un presidio di protesta nei pressi della caserma Serena per chiedere lo sgombero della caserma e l'immediato rimpatrio di tutti i clandestini ospiti al suo interno.

«La decisione di organizzare questa iniziativa deriva, oltre che dai recenti fatti di cronaca, dalle numerose segnalazioni che il Comitato ha ricevuto dai cittadini residenti nei pressi della caserma, esasperati da questa situazione che dura da anni, ma diventata esasperate nell'ultimo periodo - afferma il Presidente del Comitato, Leonardo Campion - Il Comitato invita alla presenza tutti i cittadini che non accettano questa situazione e si voglio unire al grido di "ora basta!"».