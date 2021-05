Violenza e degrado in Via Roma: «Servono interventi più risolutivi»

Il comitato Prima i trevigiani lancia l'iniziativa: "Via Roma libera, Via Roma viva". La proposta: «Cammineremo, vigileremo e vivremo questo quadrante per riconsegnarlo ai suoi abitanti»

«Via Roma e tutte le zone limitrofe di Treviso sono sempre più teatro di un degrado che ormai quotidianamente registra fatti di cronaca ai quali i trevigiani si sono purtroppo abituati».

«Come comitato abbiamo da sempre denunciato la situazione all’amministrazione comunale alla quale riconosciamo sì di aver interessato le forze dell’ordine ma a nostro avviso in maniera troppo poco incisiva e ai soli fini propagandistici e a favor di cronaca. Quello che chiediamo sono interventi più decisivi, costanti e risolutivi con l'obiettivo di restituire ai trevigiani una delle zone più rappresentative della città. Non basta scopare la polvere sotto al tappeto, serve fare pulizia di fondo. Stiamo vivendo una forma di razzismo autorizzato e politicamente corretto a discapito dei trevigiani, residenti e commercianti, ma soprattutto dei semplici cittadini. Per questo motivo lanciamo la campagna: "Via Roma libera, Via Roma viva". Cammineremo, vigileremo, vivremo questo quadrante per riconsegnarlo in mano ai suoi abitanti» concludono.