Ribaltone alla Pro Loco di Conegliano: dimissionari presidente e maggioranza

Uno scossone in piena regola quello attuato nella giornata di ieri all'interno della Pro Loco di Conegliano. La presidente Sara Favaro, insieme a diversi consiglieri di maggioranza, ha difatti all'improvviso rassegnato le proprie dimissioni. Favaro, in carica dallo scorso mese di novembre a seguito delle dimissioni dell’ex presidente Angela Buso, ha motivato la scelta adducendo frizioni insanabili all'interno del gruppo dei volontari. La diatriba tra minoranza e maggioranza si è difatti acquita proprio quando Buso ha lasciato la propria carica, perché sfiduciata, rimanendo però in Pro Loco come consigliere. La maggioranza, nei giorni scorsi, a seguito anche di continue diatribe con la stessa, ne aveva chiesto persino l'estromissione dal Consiglio visto i suoi continui contatti con il Presidente di UNpli Veneto al fine di riportare lamentele e accuse alla maggioranza. Con le dimissioni di presidente e consiglieri ora però è decaduto l'intero Consiglio della Pro Loco e, proprio per questo, presto dovranno essere indette nuove elezioni per formare il nuovo gruppo di volontari alla guida della stessa.