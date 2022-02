Progetti Pnrr, il PD di Treviso: «La Provincia deve coordinare informazioni e competenze»

Lunedì, in apertura del Consiglio Provinciale, è stata presentata all’attenzione del presidente Stefano Marcon un’interpellanza a firma della consigliera Anna Spinnato (PD – Lista Amministratori di Marca). L’interpellanza raccoglie le preoccupazioni emerse da un recente confronto tra i sindaci del centro-sinistra trevigiano: i bandi PNRR stanno uscendo in queste settimane e i comuni hanno bisogno di supporto in termini di informazioni e competenze per non perdere questa opportunità.

“Nell’interpellanza presentata ieri al presidente della Provincia - dichiara Anna Spinnato - ho chiesto di intraprendere alcune iniziative per coordinare e sostenere i comuni per l’accesso ai fondi del PNRR. Questa esigenza è sentita soprattutto dai comuni più piccoli. La scadenza ravvicinata dei bandi invita a muoversi fin da subito e credo che la Provincia saprà cogliere al più presto la sollecitazione proposta assumendo le decisioni necessarie per dare risposte concrete e celeri ai comuni in difficoltà.”

“Abbiamo chiesto al presidente Marcon uno sforzo di coordinamento in questa fase così delicata: la provincia può assumere un ruolo importante – aggiunge Antonella Tocchetto, che è intervenuta in Consiglio Provinciale a sostegno delle istanze presentate dall’interpellanza -. Il PNRR sta già presentando le prime opportunità: è in scadenza, per esempio, un bando per finanziare il restauro del parco di Villa Franchetti. La Provincia non può perdere questa occasione”.

Interviene anche il segretario provinciale PD Giovanni Zorzi. “I sindaci ci hanno rappresentato forti preoccupazioni riguardo alla complessità della sfida del PNRR – dice -. La Provincia, facendo da regia alle iniziative assunte a livello di Intese Programmatiche d’Area e nuove aggregazioni come il progetto Grande Treviso, può dare coerenza allo sforzo del territorio e mettere a sistema informazioni, risorse e competenze e dare una mano concreta a tutti i Comuni della Marca”.