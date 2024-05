Terzo mandato, Salvini: «Solo la Lega lo voleva. Una donna per il dopo-Zaia»

C'erano tutti i big del Carroccio domenica sera al Bhr hotel di Quinto di Treviso per la presentazione del libro "Controvento" di Matteo Salvini che era reduce dall'Adunata nazionale degli alpini, evento seguito nel corso della mattinata dal palco con, tra gli altri, con il presidente Luca Zaia ed il ministro Guido Crosetto. In platea c'era lo stato maggiore della Lega della Marca con sindaco e vicesindaco di Treviso, Mario Conte e Alessandro Manera, candidato alle Europee, il "padre nobile" Gianpaolo Gobbo, il segretario regionale Alberto Stefani, il segretario provinciale Dimitri Coin, la parlamentare Ingrid Bisa oltre a vari consiglieri regionali, candidati sindaci e militanti. A loro ha lanciato questo proclama, raccogliendo applausi: «L'autonomia sarà legge entro giugno».

Presentando il libro dal palco, Salvini ha toccato alcuni dei punti caldi del dibattito politico, partendo da quello del terzo mandato per il presidente del Veneto, Luca Zaia, su cui il Carroccio ha dovuto alzare bandiera bianca. «Il terzo mandato, che continuo a ritenere sia una cosa intelligente sia per i sindaci che per i governatori bravi, l'abbiamo proposto e votato solo noi della Lega» ha spiegato il segretario della Lega «L'hanno bocciato tutti. Cosa devo fare, continuare a fare la stessa proposta e votarmela da solo? Il Pd è contro, Fratelli d'Italia è contro, i Cinquestelle sono contro, Forza Italia è contro, non è che posso riproporre a me stesso sempre la stessa roba».

Archiviato il capitolo terzo mandato ora si pensa già al dopo Zaia e non sono mancate negli ultimi mesi voci su una possibile candidatura dell'attuale sindaco di Treviso, Mario Conte. «Stiamo già ragionando sul prossimo governatore del Veneto» ha continuato Salvini «Le mie idee ce le ho già in testa, ho già in testa qualche nome di donna e uomo della Lega in grado di continuare il gran lavoro di Zaia. Ma ne parleremo a tempo debito». Anche la candidatura di una donna potrebbe essere presa in considerazione. «Ho idee varie» ha continuato «abbiamo tante amministratrici e tanti amministratori in gamba a livello sia comunale, sia regionale, sia parlamentare: ne ho almeno dieci da proporre agli alleati, non uno». E poi c'è l'immancabile accenno alla candidatura del generale Vannacci: «Ho letto il suo libro e non ho condiviso tutto quello che ha scritto. Ma la Lega ama le persone libere e non capisco perché la sinistra può candidare una signora incarcerata in Ungheria e noi non possiamo invece mettere in lista uno che è stato comandante della Folgore e ha difeso l'Italia».