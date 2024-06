Quinto, primo consiglio comunale e giuramento per il sindaco Durigon

Si terrà sabato 22 giugno, alle 10 del mattino in sala Lorenzo Lotto, il primo consiglio comunale di Quinto di Treviso per il quinquiennio 2024-2029 nel corso del quale avverrà il giuramento del sindaco Ivano Durigon della lista "Progetto Quinto". Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

La squadra della lista civica di centrodestra, sostenuta dalle sezioni locali e provinciali di Lega Nord e Forza Italia, si avvia così ad iniziare il percorso amministrativo che, come sottolinea Durigon: «Sarà basato sul dialogo sia con i cittadini e le associazioni, sia con i dipendenti e la minoranza, per dare concretezza ai diversi punti del nostro programma ma soprattutto, fin da subito, per far ripartire la macchina comunale. Prenderemo per mano ogni singola problematica, in particolare quelle connesse al decoro urbano e alla sicurezza, ma ci impegneremo anche per valorizzare tutti i punti di forza del nostro territorio, ripartendo dalle associazioni. Il risultato elettorale ci ha riempito di soddisfazione e ci ha conferito l’onore e l’onere di rappresentare i nostri concittadini. Un ringraziamento doveroso va a tutti coloro che ci hanno scelto e comunque a tutti quelli che, rispondendo alla chiamata della democrazia, sono andati a votare per il futuro di Quinto. Un grazie ovviamente anche a tutta la squadra di Progetto Quinto, con cui ora inizia un nuovo capitolo - aggiunge Durigon - ma i festeggiamenti sono terminati ed anche per questo, già in questa prima settimana, ci siamo messi al lavoro per iniziare il cammino che darà nuovo slancio alla comunità». In attesa del giuramento il Sindaco eletto è al lavoro per la formazione della nuova Giunta: “Nel corso del Consiglio Comunale di sabato ufficializzerò i nomi delle persone che mi affiancheranno come assessori, con le rispettive deleghe: sarà una Giunta competente e pronta a dare il massimo per Quinto e Santa Cristina. Ampia attenzione sarà data alla parità di genere».