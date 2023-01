Maxi Polo, Rachele Scarpa: «La sindaca ascolti i cittadini»

Giovedì sera, 26 gennaio, è in programma il consiglio comunale di Casale sul Sile in cui verranno discusse quattro mozioni, presentate dalla minoranza consiliare e sostenute dalle firme di più di 150 cittadini, riguardanti il Piano attuativo che punta alla realizzazione del cosiddetto maxi polo della logistica. Questo consiglio si sarebbe potuto svolgere in modalità aperta, possibilità prevista dallo Statuto comunale di Casale, ma la sindaca Golisciani ha rigettato questa possibilità, impedendo a cittadini e associazioni di far sentire direttamente la propria contrarietà.

Il commento

Rachele Scarpa, deputata trevigiana del Pd, interviene così sulla questione: «Parteciperò al consiglio comunale per far sentire la mia vicinanza ai cittadini e per sostenere le loro ragioni, ottimamente espresse dalle mozioni in discussione. Il territorio di Casale sul Sile e degli altri comuni interessati non ha bisogno della costruzione di questo maxi polo della logistica, i cui impatti in termini di consumo di suolo, di traffico e di inquinamento ambientale e di danni ecologici sono sotto gli occhi di tutti e giustamente denunciati a gran voce da anni. Non dimentichiamo che l’amministrazione comunale di Casale sta portando avanti questo progetto nonostante il parere contrario dei suoi propri tecnici, basandosi inoltre su studi ed analisi forniti dagli stessi promotori privati del maxi polo. La sindaca Golisciani si fermi e ascolti i propri cittadini» conclude la deputata trevigiana.