Pd Unione Comunale di Treviso: Rachele Scarpa nominata vicesegretaria

Dopo l’elezione del Segretario e della presidenza dell'assemblea dell'unione, della nomina del nuovo tesoriere, è stata presentata da Giovanni Tonella, segretario rieletto, la nuova composizione della Segreteria dell’Unione Comunale PD di Treviso.

Una segreteria rinnovata che vede protagonisti molti giovani ed under 50 assieme a figure storiche del Partito Democratico a Treviso. «Vogliamo dare un segnale di apertura ed acquisire idee e confronto, coinvolgendo anche nuove fasce d’età più distanti dal nostro Partito, su tante tematiche da affrontare per migliorare la nostra città nei prossimi anni. In queste settimane, assieme all'assemblea, stiamo lavorando per individuare nuove proposte e soluzioni innovative per ideare la Treviso del futuro. Abbiamo ampliato anche la presenza delle donne in segreteria perché il loro contributo è fondamentale per avere uno sguardo diverso, maggiormente empatico e per valorizzarne le competenze».

La nuova segreteria, di cui sarà vicepresidente Rachele Scarpa (che si occuperà anche del settore Treviso Agenda 2030) già candidata per il centro sinistra alle elezioni regionali del 2020 e Segretario Organizzativo Pierluigi Doro, sarà composta da: Fabio Marzella, che si occuperà delle seguenti tematiche analisi, sociale e trend culturale. Carlotta Bazza per il settore event ed organizzazione, Mara Canzian per il settore Diritti degli animali, Cristina Meli per il settore Politiche di genere/diritti, Claudio Naccarati per il settore Lavoro, sicurezza sociale e urbana, Stefano Volpato per il settore Cultura, Giovanni Mezzavilla per il settore della città digitale e l’Osservatorio europeo ed infine Benedetta Pontello per il settore Scuola e politiche giovanili.