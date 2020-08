Regionali, Rubinato: «In corsa grazie ai 4 mila veneti che hanno sottoscritto le nostre liste»

«Abbiamo combattuto come leoni per raccogliere le 4 mila firme necessarie per la presentazione della nostra lista alle elezioni regionali in tutte le sette province del Veneto. E se il 20 e 21 settembre saremo in corso per portare a compimento l’autonomia lo dobbiamo a quei cittadini che, nonostante il difficile momento storico, il periodo ferragostano e il caldo, hanno messo la loro firma sulle nostre liste. E’ da loro che ci viene la forza per combattere questa battaglia». E’ questo il messaggio che Simonetta Rubinato, leader della lista che porta il suo nome, rivolge esausta dopo aver avuto la certezza che anche nella provincia di Verona sono state raccolte le oltre 650 firme che servivano.

«E’ una vittoria della democrazia. Siamo stati – spiega la leader autonomista – tra i pochissimi, forse l’unica lista a dover raccogliere le firme per poter partecipare alla competizione elettorale, visto che alle nostre spalle non abbiamo alcuna segreteria di partito. Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contributo alla raccolta firme, consentendoci di poter ora presentare ai veneti il nostro programma che si fonda sull’autogoverno e sul riconoscimento delle autonomie locali».