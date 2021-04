«Report dimostra che la zona gialla di novembre era una scela suicida di Zaia»

«Un vecchio adagio dice che si possono ingannare tanti per poco tempo, pochi per tanto tempo ma nessuno per sempre: alla fine la realtà presenta sempre il conto. L’inchiesta di Report mette a nudo tutte le mancanze della gestione della seconda ondata della pandemia. La verità è una sola: Zaia ha voluto tenere a tutti i costi il Veneto in zona gialla per tutelare il suo elettorato di riferimento fatto di ristoratori e bar. Ma questo ha avuto come conseguenza un numero di decessi molto più elevato del resto del paese. Tutto questo è successo mentre le pochissime voci critiche, tra cui la nostra, venivano tenute in un angolo e liquidate con una scrollata di spalle. Ora è necessario che Zaia risponda di quello che è successo e lo deve fare da punto di vista politico. Siamo garantisti e dal punto di vista giuridico aspettiamo con fiducia l’esito dell’indagine della magistratura,. Ma dal punto di vista politico il fallimento di Zaia è certo e le sue responsabilità del presidente sotto gli occhi di tutti».

Anna Lisa Nalin Membro della segreteria Nazionale +europa

Corrado Cortese portavoce +europa Veneto