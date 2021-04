Caso Report: «Interviste senza volti o nomi, i medici veneti meritano rispetto»

«Da oltre un anno il nostro personale medico è in prima linea a combattere una battaglia che non abbiamo voluto. E mentre c’erano segretari politici di sinistra, a Milano, che nel Febbraio scorso facevano aperitivi ironizzando sul virus cinese, la nostra Regione metteva in campo team e attrezzature senza eguali in tutta Italia.

Ora siamo stanchi però delle menzogne senza prove: un servizio televisivo con ombre e senza nomi, presunti studi senza validazioni». Il consigliere Silvia Rizzotto interviene così sulla polemica legata al servizio televisivo Report e alle accuse del Partito Democratico alla gestione della pandemia in Veneto.



«Siamo stanchi di leggere di accuse senza uno straccio di prova. Se il PD è tanto a bravo a dare lezioni, perché non spiega come il Veneto è la regione che più di altre ha vaccinato e creato posti in terapia intensiva?. Un atteggiamento inqualificabile che non rende merito ai nostri sanitari, alla nostra Regione e ai Veneti tutti. Mi vergogno per loro»: chiude la Rizzotto.