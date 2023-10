Szumski alla guida di ReSistere: «Siamo un movimento politico, non un partito»

Una nuova realtà politica si è affacciata in questi giorni nello scenario veneto e della provincia di Treviso: stiamo parlando di "ReSistere", progetto presentato giovedì mattina, 5 ottobre, dal portavoce Riccardo Szumski (ex sindaco di Santa Lucia di Piave) e da Mariagrazia Mora, componente del consiglio direttivo.

La missione di ReSistere è chiara e ambiziosa: smuovere le coscienze dei cittadini, incoraggiare il pensiero critico e l’azione rinnovando le istituzioni locali affinché rispondano in modo dinamico alle esigenze reali e urgenti della nostra comunità. Attenzione, però: non si tratta di un nuovo partito ma di un movimento politico che, per stessa ammissione di Szumski, potrebbe ricordare gli esordi del Movimento 5 Stelle per l'intento di voler modificare l'andazzo politico generale ma l'ex sindaco di Santa Lucia di Piave punta a mettere al servizio dei cittadini la sua esperienza di amministratore locale per proporre soluzioni concrete agli elettori. «Riteniamo - spiegano Mora e Szumski - che un'associazione responsabile debba creare le condizioni ideali per promuovere il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, contribuendo a plasmare un futuro libero e nel rispetto dei diritti naturali. In un mondo in costante evoluzione, sappiamo che i cambiamenti significativi possono verificarsi solo quando c'è una base di adesione importante e unita. Invitiamo tutti coloro che condividono la nostra visione a unirsi a noi, a contribuire con idee e azioni tangibili e a costruire insieme un futuro migliore per il Veneto e oltre. La nostra associazione è il veicolo attraverso il quale i sogni di trasformazione si tradurranno in realtà, dando forma a una comunità più forte e più libera. L’Associazione sta prendendo seriamente in considerazione l’idea di presentarsi alle Regionali del 2025 per cercare di contrastare innanzitutto il degrado della sanità veneta.

Duro il commento del portavoce dell’associazione, Riccardo Szumski: «Stiamo vedendo, attraverso il terrore sanitario di epidemie, il terrore ambientale, il controllo digitale, la distruzione del concetto di essere umano, lo sventramento di qualsiasi valore etico e di coscienza, l'invasione incontrollata. Noi di ReSistere abbiamo tenuto duro prima e vogliamo offrire, a maggior ragione oggi, a una sempre più vasta platea di persone uno strumento per lottare, sentirsi meno soli, essere coesi, per darsi coraggio, per difendere se stessi, i propri cari, la propria identità. Nessuno però lo farà al posto vostro. Occorre impegnarsi in prima persona, poco o tanto non importa, ma occorre impegnarsi». L’associazione ReSistere ha già iniziato a confrontarsi con i cittadini: all'incontro di Fontanelle hanno partecipato 400 persone. ReSistere ha un fitto programma di incontri in tutte le province venete: nel mese di ottobre e novembre sono previste serate e incontri a Vicenza, Belluno, Portrogruaro, Valdobbiadene. «I cambiamenti possono avvenire solo se hanno una base di adesione importante e unita - concludono dall'associazione -. La nostra intenzione è muoverci compatti e coesi».