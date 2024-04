Comunali 2024, Massimo Magagnin si ricandida a sindaco di Revine Lago

«Con entusiasmo ho deciso di ricandidarmi a sindaco di Revine Lago. Il sostegno e l'entusiasmo che ho percepito da parte della nostra comunità, rafforzano la mia convinzione nella necessità e possibilità di continuare a dedicarmi al benessere di tutti i cittadini, delle associazioni e delle attività locali».

Con queste parole, scritte in una lettera indirizzata a tutti i suoi concittadini, Massimo Magagnin ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Revine Lago per un secondo mandato. «Questi ultimi cinque anni - spiega il primo cittadino - mi hanno permesso di acquisire una profonda comprensione dei processi tecnici e delle dinamiche socio-amministrative, un’esperienza che solo chi ha realmente amministrato può comprendere a pieno. A questa esperienza, unisco la chiarezza di intenti, la competenza, l’unione della mia squadra e l’etica dell’impegno, valori che da sempre mi rappresentano» scrive il primo cittadino. Sabato 20 aprile la presentazione ufficiale ai laghi di Revine. A sostegno di Magagnin sono intervenuti i consiglieri regionali Alberto Villanova, Sonia Brescacin e Roberto Bet oltre al sindaco di Tarzo e deputato Gianangelo Bof. Sabato 11 maggio sarà il giorno della presentazione ufficiale del programma elettorale. Tra le priorità annunciate da Magagnin c'è l’acquisto dell’ex immobile Riva D’oro che sarà abbattuto per fare posto a una nuova area verde.