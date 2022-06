Rinnovo delle Rsu in Luxottica a Pederobba: vince la Femca Cisl

Le elezioni per il rinnovo delle RSU alla Luxottica di Pederobba confermano la Femca Cisl come il sindacato di maggioranza tra i 711 lavoratori dello stabilimento della provincia di Treviso. Le votazioni si sono svolte la scorsa settimana. Altissima la partecipazione al voto: alle urne, per rinnovare i rappresentanti sindacali, si sono presentati in 577, l’81% della forza-lavoro. 575 i voti validi. Alla lista dei candidati della Femca sono andate 228 preferenze, il 40% dei voti validi, che hanno determinato l’elezione di 5 delegati: Roberto Speranza, il più votato in assoluto, con 73 preferenze, Fabrizio Zandegiacomo, Rocco Imperatrice, Alessio Permunian, Davide Montagner.

La lista della Uiltec ha raccolto 189 voti, (33% dei voti validi), eleggendo 4 Rsu. Infine la Filctem Cgil, con 158 preferenze (27%) e 3 Rsu elette. Lo stabilimento di Pederobba è parte integrante di un’azienda leader mondiale della occhialeria, proiettata nel futuro con nuove produzioni, nuove tecnologie e nuovi mercati internazionali. Il programma di azione sindacale proposto dalla Femca e premiato dai lavoratori si basa su quattro macro temi: sicurezza dell’occupazione, miglioramento professionale, distribuzione della ricchezza prodotta e un ambiente di lavoro più accogliente e salutare.

“Esprimiamo - commenta Milena Cesca della segreteria Femca territoriale - i nostri sinceri ringraziamenti a tutti i dipendenti, alla commissione elettorale e i nostri complimenti per l'ottimo risultato raggiunto ai candidati e ai delegati eletti augurando loro un buon lavoro di rappresentanza per le importanti sfide dei prossimi mesi. Il risultato ci soddisfa e consolida la squadra che negli ultimi anni ha lavorato in una situazione complessa, in gran parte determinata dalla pandemia. Ci attendono importanti sfide nei prossimi mesi, a partire dal rinnovo del contratto integrativo aziendale, in cui si affronteranno temi che stanno a cuore ai dipendenti dell’azienda: dalla conciliazione vita-lavoro, con l’organizzazione degli orari, del part-time e dei turni di lavoro, all’impegno per la crescita professionale e le ridefinizione dei livelli di inquadramento, fino a questioni che toccano ogni giorno la vita dei dipendenti, come la vivibilità del posto di lavoro, la sicurezza, la climatizzazione degli ambienti. Il nostro massimo impegno sarà sempre rivolto alle persone e ai loro bisogni legati alla necessità di mantenere in equilibrio lavoro e vita privata e alla qualità della vita, convinti che il capitale umano sia la più grande ricchezza di un’azienda”. L’appuntamento elettorale per rinnovare la rappresentanza sindacale unitaria dei circa 7.000 dipendenti degli stabilimenti Luxottica di Agordo, Sedico e Cencenighe Agordino è invece fissato per le giornate del 5-6-7 luglio 2022.