Rinnovo RSU nel Pubblico impiego: Cisl primo sindacato a Treviso e Belluno

Elezioni Rsu nel Pubblico impiego: la Cisl Fp è il primo sindacato nelle due province. La Federazione della Funzione pubblica della Cisl Belluno Treviso nella tornata elettorale del 5, 6 e 7 aprile ha mantenuto il primato nel comparto della sanità e guadagnato la prima posizione nelle funzioni locali sia in provincia di Treviso che in provincia di Belluno. I dati ancora parziali fino ad ora raccolti, evidenziano che il risultato è ampiamente positivo per la categoria guidata dal segretario generale Mario De Boni.

In provincia di Treviso la Cisl Fp si conferma primo sindacato nella Ulss 2 Marca Trevigiana con 1.456 voti. L’affluenza ai seggi qui è stata in crescita: 57,80%. Nel comparto delle Funzioni locali , in particolar modo nelle Ipab, la Cisl aumenta i voti, passando dai 452 del 2018 ai 636 di quest’anno, su un totale di 1.345 votanti (voti validi 1.316). Significativo il risultato ottenuto all’Israa: la Cisl ha raccolto più dell’80% delle preferenze, con 304 voti su 368 validi, eleggendo 12 Rsu su un totale di 15. Per quanto riguarda le Funzioni centrali, ottimo risultato al Tribunale di Treviso dove la Cisl ha ottenuto il 50% dei voti (56 su 110 votanti), confermando la performance positiva della precedente tornata elettorale.

In provincia di Belluno , nel comparto Sanità, ovvero nella Ulss 1 Dolomiti, i dati indicano che la Cisl, oltre a confermarsi primo sindacato, incrementa anche il numero di rappresentanti sindacali, passando da 14 a 21, conquistando dunque la metà dei seggi, con 854 voti su 1.746. Nursing Up ha raccolto 505 voti, eleggendo 12 Rsu, la Cgil 302 eleggendo 7 Rsu e la Uil 85 voti e 2 componenti della Rsu. Gli aventi diritto al voto erano 3.076; totale votanti 1824; voti validi 1.746. Nel comparto delle Funzioni locali (Comuni, Provincia, Unioni montane e Ipab), dalle sezioni finora scrutinate, si evince che i due terzi dei seggi sono stati conquistati dalla Cisl Fp. I numeri non sono ancora precisi, ma i voti per i candidati della Cisl sono in crescita rispetto alla tornata elettorale del 2018. Ottimo il risultato nel Comune di Belluno, dove la Cisl ha ottenuto 94 voti su 151 ed eletto 8 Rsu su 12. Gli aventi diritto al voto nel capoluogo erano 212, i votanti 151, i voti validi 142. Anche nel comparto delle Funzioni centrali il risultato è stato eccellente. Al Tribunale e alla Procura della Repubblica di Belluno la Cisl ha ottenuto 2 seggi su 3. I dati, ancora parziali, indicano la conquista del 50% dei seggi.

“Siamo soddisfatti - dichiara il Segretario generale della Cisl Fp Belluno Treviso Mario De Boni - perché a livello territoriale ci confermiamo il primo sindacato in ogni singolo comparto, anche nelle Funzioni locali e in particolare nelle IPAB, dove quattro anni fa eravamo al secondo posto. Credo che il risultato sia il frutto della nostra azione sindacale che da sempre ci contraddistingue per la presenza e la competenza che dimostriamo ai tavoli. Adesso dobbiamo concentrarci sulle sfide che ci attendono: la priorità è dare risposte ai lavoratori della Sanità e delle funzioni locali che attendono dal 2018 il rinnovo del contratto nazionale e che poi dovrà trovare applicazione nei vari tavoli a livello aziendale attraverso la contrattazione decentrata”.