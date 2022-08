Ritardi nei permessi di soggiorno in Questura, pronti i sit-in degli stranieri

Abdoulaye Ndiaye, da trent’anni in Italia e da giugno presidente di Cittadinanza Attiva, denuncia i gravi ritardi della Questura nel rilascio dei permessi di soggiorno, della Prefettura nel rilascio dei nulla osta per il ricongiungimento familiare e di Prefettura e comuni nel riconoscimento della cittadinanza.

“Sono ritardi incomprensibili e che danneggiano pesantemente i 90mila immigrati della provincia di Treviso. Si pensi che per il permesso di soggiorno arriviamo a più di un anno dalla domanda del rinnovo, per il ricongiungimento familiare i tempi sono gli stessi, e per il riconoscimento della cittadinanza si aspettano circa cinque anni, mentre la legge prevede un termine massimo di tre. Senza permesso di soggiorno la persona non può lavorare, non gode di assistenza sanitaria e non può viaggiare. Questo accade a Treviso, mentre in città vicine a noi, come Padova, per il permesso di soggiorno e per il ricongiungimento familiare ci vogliono pochi mesi”.

“Come vicepresidente della Consulta regionale per l’immigrazione - afferma l’amico e compagno di tante lotte Abdallah Khezraji - sono a fianco di Cittadinanza Attiva in questa battaglia di civiltà e giustizia sociale. Se Questura e Prefettura hanno delle carenze di personale, chiedo che si organizzino con personale civile, come del resto hanno fatto altri Paesi europei in circostanze simili e come è stato fatto anche qui a Treviso in anni più recenti”. Qualora non ci dovessero ricevere risposte concrete dalle autorità entro pochi giorni, Ndiaye e Khezraji annunciano l’organizzazione di sit in davanti alle sedi di Questura e Prefettura. Il tema sarà portato anche all’attenzione dell’incontro “Noi immigrati da che parte stiamo?”, organizzato da Cittadinanza Attiva per il 15 di settembre con i candidati alle prossime elezioni politiche.