Viviane Moro si candida a sindaco di Roncade: «No alla Via del Mare»

Viviane Moro sarà la candidata sindaco alle prossime elezioni comunali di Roncade l'8 e 9 giugno, raccogliendo il testimone da Pieranna Zottarelli che, dopo dieci anni alla guida del paese, ha individuato in Moro la sua erede. In caso di vittoria di Moro alle urne, Roncade avrebbe la terza sindaco donna dal 2004 a oggi, un record a livello provinciale. Lunedì mattina, 29 aprile, la presentazione mercato settimanale: ad affiancare Moro erano già presenti alcuni componenti della sua nuova lista civica “A Roncade”, una squadra libera da logiche di partito e rinnovata per oltre metà dei suoi componenti.

Attuale assessore comunale all’Istruzione, Moro è laureata in Scienze Politiche e dell’Amministrazione e lavora in Provincia a Treviso dov'è responsabile gestionale della Stazione Unica Appaltante e fa parte della giunta comunale di Roncade dal 2017. «L'esperienza di questi anni da assessore è stata una grande palestra di crescita, sia sotto il profilo umano che sotto l’aspetto professionale - spiega Viviane Moro -. Mi presento con una squadra autenticamente civica, rinnovata per oltre metà dei componenti con persone che considero punti di riferimento per il bene della città. Essere un progetto civico, non supportato da partiti politici, aiuta a essere più vicini alle richieste e ai bisogni dei nostri cittadini».

Il programma

Al centro del programma elettorale, che nei prossimi giorni verrà pubblicamente svelato ai cittadini, c'è la visione di un territorio competitivo dal punto di vista economico, lavorativo e residenziale, che consenta ai più giovani di costruire in loco il loro progetto di vita. Non manca poi il miglioramento della viabilità in un’ottica complessiva, non solo sul tema delle piste ciclabili ma anche sulle possibili ricadute, per il traffico del centro, del progetto della Via del mare a pagamento da Meolo a Jesolo, contro cui l'amministrazione Zottarelli ha già aderito al ricorso contro la Regione al Tar del Veneto. Scelta condivisa anche da Moro. Non mancherà, infine, l’attenzione alle famiglie e alla terza età con servizi sociosanitari di qualità, percorsi di genitorialità, spazi e risorse per l’infanzia.

L'appuntamento

Il primo incontro pubblico con la lista civica "A Roncade", oltre ai consueti gazebo sul territorio, è stato fissato per venerdì 3 maggio in sala consiliare a Roncade. Nell’occasione, il sindaco uscente Pieranna Zottarelli e la candidata Viviane Moro incontreranno i cittadini per un confronto aperto sulle tematiche più sensibili al centro del dibattito politico locale. Un incontro senza filtri per dare ufficialmente inizio alla campagna elettorale 2024.