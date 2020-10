Regionali 2020, Matteo Salvini incontra a Roma tutti gli eletti del Veneto

Il leader della Lega, Matteo Salvini, nelle scorse ore ha incontrato a Roma i consiglieri regionali eletti in Veneto: «Una bellissima riunione e un risultato che mi riempie d'orgoglio. Dai 46 eletti alla precedente tornata la Lega cresce moltissimo e conquista una squadra totale di ben 74 consiglieri - ha dichiarato Salvini - che, da Nord a Sud, metterà a frutto competenze, energie e amore per il proprio territorio nella prosecuzione del buongoverno de Veneto e della Liguria, nel nuovo governo delle Marche (unica regione che ha cambiato colore, passando dal centrosinistra al centrodestra), oltre che nel rafforzamento della propria attività consiliare in Toscana (primo gruppo di opposizione) e nell'inizio di una nuova avventura in Campania e Puglia, regioni dove per la prima volta la Lega elegge propri consiglieri». «Ai 33 consiglieri del Veneto e al presidente Zaia - conclude - gli auguri di buon lavoro e un grande benvenuto di cuore per essere entrati nella grande famiglia della Lega».

