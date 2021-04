Salvini: «Orgoglioso del lavoro fatto dalla Lega in Veneto»

«Sono orgoglioso del lavoro svolto finora in Veneto da Luca Zaia e da tutti gli assessori e consiglieri regionali, parlamentari e sindaci della Lega veneti, al servizio della loro regione e dei cittadini».

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha voluto rendere pubblicamente omaggio con queste parole a tutti i politici veneti del Carroccio per l'impegno profuso e il lavoro svolto negli ultimi mesi. «In Veneto aumentano iscritti, militanti e sindaci della Lega: questo dà fastidio a qualche giornalista che inventa polemiche che non esistono: viva San Marco» commenta Salvini, allontanando le voci di nuove tensioni tra lui e il governatore Zaia. Sabato 24 e domenica 25 aprile Salvini sarà a Venezia per una nuova visita in Veneto.