Salvini pensa già al dopo-Zaia, altolà agli alleati: «Il prossimo governatore sarà della Lega»

“Il prossimo governatore del Veneto sarà della Lega. Nella convinzione che il vincolo dei due mandati per il Presidente di Regione sia una limitazione alla libertà di scelta dei cittadini - tanto che la Lega è stata l’unica forza in Parlamento a chiederne la modifica - continueremo a lavorare al massimo per il bene supremo del territorio. Luca Zaia è un patrimonio per i Veneti e per tutti gli Italiani: potrà ambire a fare qualunque cosa”. Così una nota diramata lunedì sera dalla Lega a sottolineare con forza un concetto che il segretario della Lega, Matteo Salvini, aveva già spiegato a chiare lettere domenica a Vicenza, a margine dell'Adunata nazionale degli Alpini e al Bhr hotel di Quinto, presentando il suo libro di fronte allo stato maggiore del Carroccio della Marca. Il terzo mandato è una chimera, lo vuole solo la Lega e questo apre una nuova partita per le regionali 2025 che però prevede sempre un candidato rigorosamente della Lega, scelto tra una rosa di almeno una decina di papabili. Una lista che potrebbe esserci anche qualche donna tra le numerose che rivestono ruoli nelle amministrazioni a guida leghista. Un messaggio indiretto agli alleati e in particolare a Fratelli d'Italia che attendono le Europee e le amministrative di giugno per misurarsi e poter magari rivendicare più peso. Oggi ipotizzare un candidato meloniano alla guida della Regione appare un azzardo (in pole, come noto, c'è Luca De Carlo) ma gli equilibri potrebbero cambiare.

Tra i nomi che circolano per la successione a Zaia c'è quello del sindaco di Treviso e presidente Anci, Mario Conte, il segretario regionale Alberto Stefani, la senatrice vicentina Erika Stefani, la veronese Elisa De Berti, attuale vicepresidente in Regione. Conte ieri è intervenuto sulle esternazioni di Salvini con queste parole: «La Lega sa portare avanti i giovani amministratori, i nuovi amministratori, insomma le esperienze in questo partito non mancano di sicuro però io credo che oggi ci sia un presidente di Regione che si chiama Luca Zaia che è il presidente più amato d'Italia, più stimato e quindi parlare oggi di regionali francamente è un pò prematuro. Io, l'invito che è faccio è di stare concentrati sui propri ruoli: chi fa il sindaco faccia il sindaco, chi fa il presidente di regione continui a farlo nel migliore dei modi».

Lo sguardo è già proiettato al giugno prossimo. «Abbiamo una partita importante che sono le Europee e ricordo che abbiamo una partita di amministrative altrettanto importanti perchè solo in provincia di Treviso ci sono 55 Comuni al voto» continua il sindaco «Quindi pensare oggi alla partita che si giocherà tra un anno e mezzo o due anni, credo sia francamente anche abbastanza inutile, nel senso che i tempi sono ancora prematuri e c'è già un grande presidente, quindi che ognuno di noi faccia il suo, con grande serenità, con grande attenzione nei confronti della comunità, senza guardare troppo avanti».

A chi gli ricorda che nella famosa lista dei 10 c'è anche lui, Conte replica così: «Non lo so, io sono sicuramente il sindaco di Treviso, quando vedo realizzata la mia idea di città è la soddisfazione più grande. Mi godo l'affetto della mia comunità, poi quel che sarà in futuro non lo so francamente dire. Io oggi accetto di mantenere l'impegno con la mia comunità, l'anno scorso mi hanno dato fiducia il 65% dei cittadini e ricordo che abbiamo preso 3mila voti in più rispetto al 2018 e quindi mi sento una grande responsabilità nei confronti della mia comunità e la voglio ripagare. Non voglio guardare avanti di due anni perchè come invito gli altri a non farlo, lo stesso consiglio lo do anche a me stesso».

Della Pietra (FdI): «Finalmente Salvini chiude al terzo mandato»

«Giustamente Salvini dice quello che crede, noi come Fratelli d'Italia abbiamo i nostri, anche noi di nomi ne abbiamo parecchi, anche noi abbiamo le nostre donne» ha commentato ieri il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, esponente di primo piano dei meloniani della Marca «Salvini, se non altro, finalmente chiude al terzo mandato e da qui si parte: i nomi li conoscete bene, se chiedete a me sicuramente il nostro coordinatore regionale Luca De Carlo che vedrei molto bene in quel ruolo. La nostra classe dirigente sta crescendo di giorno in giorno, credo che il problema dei nomi non ci sia: l'importante adesso è sedersi intorno ad un tavolo con gli alleati e scegliere la persona migliore per quel ruolo, per sostituire Luca Zaia che sicuramente ha fatto bene ma che adesso farà qualcos'altro di sicuro».

Caner: «Il futuro candidato dovrà avere il gradimento di Zaia»

«Noi continuiamo come Giunta e come Lega trevigiana ma anche veneta a sperare ancora, fino alla fine, finchè l'evidenza non ci condannerà, al terzo mandato per il presidente Zaia perchè pensiamo sia la persona più autorevole per poter guidare ancora la Regione» ha infine commentato l'assessore regionale Federico Caner «ovviamente se questo non accadrà penso ci siano anche altri nominativi importanti, che sia una donna può essere auspicabile ma io non giudicherei in base al sesso ma penso sia importante giudicare in base alle competenze. Quindi quella che sarà la persona più adatta per guidare il Veneto: credo il ruolo del presidente sia fondamentale e che anche se non sarà lui il presidente, penso che sarà determinante avere il suo appoggio e anche il gradimento del presidente Zaia a quello che sarà in candidato».