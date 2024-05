San Fior, Gastone Martorel si ricandida a sindaco

Gastone Martorel, già sindaco e attuale consigliere, sarà il candidato sindaco alle prossime Elezioni Comunali dell’8 e 9 giugno 2024, per la lista Vivo San Fior. 64 anni, una vita da imprenditore nel settore degli impianti di riscaldamento e raffrescamento per ambienti industriali, Gastone Martorel, sindaco per due mandati della Città dell’Associazionismo, privo di tessere di partito, su richiesta di tanti concittadini, ha deciso di ricandidarsi per proporre un cambio di passo amministrativo e ritornare a supportare ogni cittadino ed il tessuto produttivo locale.

«Sarò alla guida della lista Vivo San Fior che conterrà nomi di tutto rispetto» dice Gastone Martorel. «Credo sia necessario avere un’amministrazione presente, in grado di rispondere a tutti i residenti: agli anziani, ai giovani, alle famiglie, alle scuole, alle imprese, con un occhio di riguardo alle categorie più deboli. Un’amministrazione che viva quotidianamente il territorio e sia in grado di dare corso, con puntualità, ai servizi, alle opere pubbliche, alla mobilità sostenibile». «San Fior, oltre 6.800 abitanti, deve ritrovare la giusta posizione nello scacchiere della Sinistra Piave, in un’era contrassegnata da continui problemi legati alla spesa pubblica, problemi che ci impongono lo studio di progetti evolutivi assieme ad altre realtà contermini, accedendo a risorse esterne: governative regionali, nazionali ed europee, ma non solo».

«San Fior, chiamata la Città dell’Associazionismo, ha una forza motrice davvero incredibile: quella dei volontari. Proprio in questo territorio, da diversi anni, anch’io svolgo l’attività di Presidente di un’associazione sportiva. Per fugare ogni dubbio sull’imparzialità richiesta al ruolo di Sindaco, questa settimana mi sono auto-sospeso dalla carica, lasciando la guida ai due vicepresidenti che mi affiancano in questo ruolo» sottolinea il candidato sindaco per la lista Vivo San Fior. Sulla composizione della squadra e sull’eventuale sostegno vige ancora il più stretto riserbo. «Assieme ai candidati consiglieri della lista Vivo San Fior sto valutando gli ultimi dettagli relativi al progetto Vivo San Fior e all’ambizioso programma che contraddistinguerà la prossima amministrazione pubblica» conclude Gastone Martorel.