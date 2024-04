Fratelli D'Italia, meeting con il ministro Nordio: oltre 200 imprenditori presenti

Un convivio che rimarrà negli annali della politica quello che si è tenuto venerdì sera 5 aprile al rinomato Ristorante Parco Gambrinus di San Polo di Piave, location che ormai da anni ospita i grandi meeting del Coordinamento Provinciale Treviso di Fratelli d’Italia. L'evento ha visto la partecipazione di centinaia di persone, tra cui oltre 200 importanti imprenditori, molti amministratori locali e i vertici del partito di Giorgia Meloni con in testa il Ministro della Giustizia On. Carlo Nordio, il Senatore e Coordinatore Veneto di FdI Luca De Carlo, la Deputata Marina Aliprandi Marchetto, l’Assessore regionale Elena Donazzan, i Consiglieri regionali Tommaso Razzolini e Lucas Pavanetto, la Vicepresidente della Provincia di Treviso Martina Bertelle ed il Presidente Provinciale di FdI Treviso Claudio Borgia, oltre al sindaco di San Polo di Piave Nicola Fantuzzi che ha fatto gli onori di casa.

La serata è stata caratterizzata da un proficuo scambio di idee ed opinioni sulle sfide e le opportunità future del tessuto economico veneto, un’eccellenza a livello nazionale. Temi cruciali come la burocrazia e la giustizia sono stati al centro dei dibattiti, offrendo spunti costruttivi per affrontare le questioni più urgenti che riguardano il territorio della Marca trevigiana e non solo. Inoltre, l'incontro ha rappresentato un momento significativo anche per rafforzare i legami tra il partito e l’imprenditoria trevigiana e per consolidare l’elettorato produttivista in vista delle prossime elezioni europee e comunali previste nel mese di giugno.

La cena elettorale al Gambrinus segna così l'inizio di una lunga serie di incontri che Fratelli d'Italia sta organizzando sul territorio per le prossime settimane con l’obiettivo di coinvolgere attivamente la cittadinanza nel dibattito politico e nelle scelte che riguardano il futuro del Veneto in Europa e dei Comuni che andranno al voto alle Amministrative 2024.

Il Ministro della Giustizia On. Carlo Nordio: «Il convivio al Gambrinus è stata un’occasione bella ed emozionante nella quale sono stati evidenziati i valori aggiunti del nostro territorio, ovvero la diversificazione e la fantasia imprenditoriale. In questo contesto Fratelli d'Italia si distingue come una forza politica moderna, impegnata nella promozione della giustizia sociale e della libertà imprenditoriale, con un’attenzione particolare rivolta alla necessità di un sistema fiscale equo ed efficiente. È essenziale semplificare le procedure, individuare le competenze migliori ed eliminare il reato di abuso di ufficio. Affrontare la lentezza della giustizia è oggi cruciale visto che comporta una perdita stimata di 2/2,5 punti di PIL. Insieme possiamo e dobbiamo quindi lavorare per un sistema giudiziario più efficiente e accessibile a tutti i cittadini».

Il Senatore e Coordinatore Veneto di FdI Luca De Carlo: «Qui al Gambrinus abbiamo ancora una volta dimostrato come il Veneto non solo produca, ma lavori incessantemente per migliorarsi giorno dopo giorno, anche perché il lavoro è parte integrante della nostra cultura, è la soddisfazione del nostro essere. Tuttavia, non ci accontentiamo. Oggi, infatti, dobbiamo affrontare sfide importanti, anche a livello europeo, per garantire ai cittadini una classe dirigente all'altezza. La crescente affermazione di Fratelli d'Italia potrebbe non piacere a tutti, ma con i nostri alleati siamo sempre stati corretti e leali e siamo convinti che i nostri candidati siano i migliori per governare sul territorio».

Il Presidente Provinciale di FdI Claudio Borgia: «Ringrazio di cuore il Dipartimento Eventi di Fratelli d’Italia, e tutti i suoi volontari, per aver organizzato questa serata di successo che riflette la nostra intenzione di non chiuderci nelle stanze del potere, ma di aprirci alla cittadinanza come abbiamo sempre fatto. Riteniamo infatti fondamentali sia le sinergie politiche che il confronto diretto con l'elettorato in modo tale da costruire tutti insieme un futuro migliore per la Marca trevigiana. Siamo pronti ad ascoltare, comprendere e agire nell'interesse del territorio. Il nostro impegno è dunque chiaro: lavoreremo senza sosta per garantire che le voci dei cittadini vengano ascoltate e che le loro preoccupazioni siano affrontate con responsabilità e determinazione. Proprio per questo siamo consapevoli che solo attraverso un dialogo aperto ed inclusivo è possibile rappresentare al meglio le esigenze dei cittadini, soprattutto di quei coraggiosi imprenditori che hanno fatto grande fino ad oggi la nostra amata provincia».