San Zenone presenta la nuova giunta, Marin: «Sarò sindaco a tempo pieno»

Un mix tra conferme e nuovi ingressi: questa la nuova giunta del riconfermato sindaco di San Zenone degli Ezzelini, Fabio Marin, che, a 10 giorni dalle elezioni, ha sciolto gli indugi presentando la nuova squadra di governo. Giovedì sera, 20 giugno, il primo consiglio comunale in municipio, aperto a tutta la cittadinanza.

Una squadra che vede la presenza della new entry Anita Pellizzari, 48 anni, insegnante alle scuole dell’infanzia, cui è stato affidato l’assessorato alla Cultura, Pubblica istruzione, Gemellaggi, Tutela e valorizzazione dei beni. Accanto a lei Giulio Rech che, oltre ad ottenere l’assessorato al Bilancio, Tributi, Finanza, Commercio e Attività produttive – lavoro, è stato anche nominato vicesindaco. Confermata anche Esneda Bordignon, quale assessore alle Politiche sociali e per la famiglia, Politiche giovanili, Bella età, Non autosufficienza e disabilità, Immigrazione e emigrazione, Sanità, Pari opportunità. Infine, Filippo Tombolato che, dopo la positiva esperienza come assessore esterno, viene confermato nella funzione come assessore ai Lavori pubblici, Edilizia pubblica e privata, Patrimonio, Urbanistica e viabilità, Ambiente, Ecologia, Territorio, Transizione ecologica, Trasporti e mobilità. Il sindaco Fabio Marin conserva invece le deleghe agli Affari generali, Personale, Sicurezza, Agricoltura, Terzo Settore, Protezione civile, Rapporti enti formazione, Sport, Tempo Libero, Coesione sociale, Tutela degli animali, Comunicazione istituzionale. Il sindaco ha voluto affidare anche ai consiglieri eletti il compito di supportare gli assessori nel loro incarico con un compito preciso per ciascuno.

I commenti

Spiega il sindaco, Fabio Marin: «La composizione della squadra tiene conto di quello che è stato il leitmotiv della nostra campagna elettorale: "Continuiamo assieme". E per farlo sarò affiancato da una squadra di assessori verso i quali ho massima fiducia perché già nei primi 5 anni di amministrazione si sono dimostrati presenti, attenti, preparati e dediti. Assieme a loro anche una news entry, Anita Pellizzari, che, anche grazie alla sua lunga esperienza nel mondo della formazione, saprà dare un contributo incisivo al nostro percorso amministrativo in tema di Istruzione, Cultura e valorizzazione dei beni. Tutta la squadra di governo, inoltre, potrà contare sul supporto dei consiglieri, molti dei quali giovani e giovanissimi che hanno ottenuto molte preferenze. A loro, ciascuno per la propria competenza e attitudine, il compito di dedicarsi a particolari ambiti e, al contempo, essere sentinella del territorio, essere cioè impegnati nell’ascoltare le istanze e i suggerimenti della comunità e del territorio, con quello stesso spirito che ci ha contraddistinto nei primi cinque anni di amministrazione. Fondamentale sarà anche la figura del nuovo capogruppo, il giovane Damiano Minato, che sarà espressione politica della nostra maggioranza. Infine, come per il precedente mandato, personalmente mi occuperò dell’incarico amministrativo a tempo pieno, convinto che per portare a termine i tanti progetti in essere e quelli in serbo, serva una dedizione a 360 gradi ed una presenza sul territorio senza risparmio».

La giunta

Confermati

Andrea Scremin, consigliere con delega all’Ordine pubblico e sicurezza, Sport, Tempo Libero, Commercio e Attività produttive, Terzo settore.

Bruno Pellizzari, consigliere con delega a Ecologia, Rapporti enti formazione, Relazione con le altre autonomie territoriali e locali.

Valentino Grassotto, consigliere con delega alla Difesa del suolo, Protezione civile, Agricoltura

New entry