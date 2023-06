Caso San Zenone: «Quando non si parla con i territori tutti i nodi vengono al pettine»

«La sentenza del Consiglio di Stato che obbliga la Regione del Veneto a provvedere alla riqualificazione del centro storico di San Zenone degli Ezzelini mette fine ad una vicenda che ha dell’incredibile e che ha obbligato un comune della nostra provincia ad una lunga e onerosa battaglia giudiziaria per avere giustizia davanti ai silenzi del governo regionale. E questo accade quando un’opera, peraltro costosissima sia nella sua realizzazione che per i cittadini che quotidianamente pagano pedaggi salatissimi, è fortemente contestata dalle comunità che attraversa e per la quale non è mai stato aperto un dialogo costruttivo con gli enti interessati, i cittadini, le associazioni di categoria. È questo un anticipo di quello che vedremo anche per il progetto della Treviso-Mare a pedaggio?». Così dichiarano Giovanni Zorzi, segretario del Partito Democratico della Provincia di Treviso, e Matteo Favero, responsabile Ambiente e Infrastrutture Pd provinciale.