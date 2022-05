Colpo di scena a Santa Lucia, esclusa la lista del candidato di Szumski

La commissione elettorale della Prefettura di Treviso ha escluso dalle prossime elezioni comunali di Santa Lucia di Piave la lista del candidato sindaco Luca Bellotto, sostenuta dall'ex sindaco Riccardo Szumski. Alla base del provvedimento ci sarebbe l'assenza di alcuni timbri sui fogli utilizzati per la raccolta firme. Per ora la corsa alla poltrona di sindaco sarebbe appannaggio del solo Fiorenzo Fantinel, sindaco dal 2002 al 2012 e sostenuto da Lega, Pd e Fratelli d'Italia: se il ricorso che la lista di Luca Bellotto dovrebbe presentare al Tar non sarà accolto, sarebbe necessario, per quest'ultimo, giungere al superamento del quorum. Diversamente il Comune sarebbe commissariato dalla stessa Prefettura di Treviso.

«Non rilascio nessun dichiarazione, stiamo attendendo la documentazione e poi prenderemo una decisione»: si è limitato a dire nella mattinata di oggi, 16 maggio, Luca Bellotto. Probabilmente si dovranno attendere i prossimi giorni per chiarire definitivamente la situazione.