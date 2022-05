«Palazzo Ancilotto deve tornare ad essere il luogo dei santalucesi»

Presentato in mattinata al "Bar collando" di via Distrettuale il candidato della civica "Insieme per Santa Lucia", Luca Bellotto, sostenuto dal sindaco uscente, Riccardo Szumski: «Nel solco della continuità, l'obiettivo è ristabilire il senso di comunità»

E' partita ufficialmente oggi la campagna elettorale di Luca Bellotto, candidato sindaco della lista "Insieme per Santa Lucia" in vista delle prossime elezioni comunali di giugno. Bellotto è sostenuto dal sindaco uscente Riccardo Szumski, medico recentemente andato in pensione, e punta a superare la non semplice sfida che lo oppone a Fiorenzo Fantinel, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia e Partito Democratico. Una sfida difficile quella del giovane Luca, la cui presentazione si è tenuta presso il Bar Collando di via Distrettuale.

«E' una lista rinnovata ma nel solco della continuità, dobbiamo ristabilire il senso di comunità perchè il covid ha aperto ferite profonde» ha spiegato Bellotto «un punto fondamentale sarà palazzo Ancilotto, il luogo dei santalucesi in cui faremo attvità cultirali, un museo, ci sarà una ludoteca. Poi andremo a valorizzare gli unicum del nostro territorio».

«Abbiamo un lavoro da portare avanti, era il minimo che potessimo fare» commenta l'ex sindaco Riccardo Szumski «Luca è un candidato giovane, ha voglia di fare e carattere e lo ha dimostrato scontrandosi contro di me. Abbiamo l'idea che dopo questo periodo di Covid si debba avere un progetto generale che ci porti ad essere di nuovo comunità».