Elezioni regionali, Schiavon candidato al posto di Barbisan

Dopo l'uscita di scena di Riccardo Barbisan, la Lega trevigiana ha chiesto di poter indicare un sostituto, precisando che il capoluogo ha sempre avuto due candidati di sua espressione nella lista per le elezioni regionali che quest'anno si terranno il 20 e 21 settembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per il Carroccio l'assessore regionale uscente Federico Caner resta il candidato principale ma, come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", sembra che la Lega abbia insistito per avere subito un secondo nome dopo l'auto-esclusione di Barbisan dalle liste a causa della vicenda legata ai bonus Inps da 600 euro. Due i nomi in ballo per la sostituzione di Barbisan: Cristian Schiavon e Marco Tonellato, segretario della sezione Treviso 1 e indicato come referente per l'intera città. La scelta, al termine della giornata di venerdì 14 agosto, è finita su Schiavon nonostante molti avrebbero preferito puntare su Caner come unico candidato invece di correre il rischio di disperdere voti con due candidati. Venerdì 14 agosto al K3, quartier generale della Lega trevigiana, si è discusso anche della terza lista, quella degli amministratori. Sono stati decisi i nomi dei nove prescelti: Domenico Presti, sindaco uscente di Arcade che per qualche ora è stato sul punto di entrare in lista Lega al posto di Barbisan prima che prevalesse la richiesta del secondo candidato trevigiano; il consigliere regionale uscente Pietro Dalla Libera; l'ex sindaco di Mogliano Giovanni Azzolini; Fiorenzo Fantinel di Santa Lucia di Piave; Valter Specia, espressione dei movimenti indipendentisti ma che hanno sposato la causa dell'autonomia. Le donne in corsa saranno: Tina Ruggeri, giornalista e addetta stampa di Ca' Sugana durante il primo mandato di Giancarlo Gentilini; Eleonora Rosso, assessore in carica di Villorba; Camilla Franco e Maria Pia Stefani, anche lei espressione del mondo indipendentista.