Scuola, l'on. Colmellere: «Alla Marca 24 milioni per gli studenti grazie alla Lega»

"Grazie all'impegno della Lega e del sottosegretario Sasso molte delle risorse del Pnrr serviranno per avere scuole innovative e per formare gli studenti del futuro e prepararli con più competenze alle sfide del mondo del lavoro. Al Veneto sono destinati più di 125 milioni di euro. Con il?Piano Scuola 4.0 trasformiamo 100mila?classi tradizionali in?ambienti innovativi di apprendimento e creiamo?laboratori per le professioni digitali del futuro?negli istituti scolastici del secondo ciclo. Spazi di apprendimento flessibili e tecnologici per favorire la collaborazione e l’inclusione. Altri fondi europei sono stanziati per cablare aule, formare docenti, sostenere la digitalizzazione di segreterie e pagamenti, innovare gli spazi didattici. Per convivere con l'innovazione senza subirla sarà utile anche l'educazione alla cittadinanza digitale, prevista all'interno delle ore di educazione civica, materia tornata sui banchi di scuola grazie alla legge fortemente voluta dalla Lega e di cui mi onoro di essere stata relatrice". Lo dichiara Angela Colmellere, deputato Lega, Segretario della Commissione Cultura della Camera e responsabile scuole per la Lega in Veneto.

Con il Piano Scuola 4.0 100.000 classi tradizionali diventeranno ambienti innovativi che formeranno alle professioni digitali. Saranno creati spazi di apprendimento tecnologici per favorire la collaborazione e l’inclusione. In Veneto, in particolare si tratta in totale di più di 125 milioni di euro di fondi PNRR (a Treviso circa 24 milioni, a Belluno più di 6).

In arrivo, ad esesmpio, per:

-Istituto comprensivo di Follina (che include Follina, Miane, Cison di Valmarino,Tarzo e Revine Lago) 175.113€

-Istituto comprensivo di Valdobbiadene 186.290€

-Istituti Comprensivo Sernaglia della Battaglia 126.677€

-Istituto Comprensivo di Farra di Soligo 137.855.16 €

-Istututo Comprensivo Pieve di Soligo 156.484€