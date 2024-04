Europee ed Amministrative 2024: candidati ed elettori a scuola di formazione politica con Fratelli d'Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Dipartimento Formazione di Fratelli d'Italia della provincia di Treviso, in occasione delle tornate elettorali Europee ed Amministrative 2024, ha organizzato due corsi di formazione dedicati a candidati ed elettori di cui il primo - organizzato in collaborazione con l'associazione Nazione Futura - si è concluso sabato 20 aprile. "L'Europa di ieri e di oggi", questo il titolo del corso che ha visto la partecipazione di persone da tutta Italia, ha avuto come obiettivo quello di far conoscere agli elettori le radici comuni europee, l'idea di Europa dei padri fondatori e gli organi e le funzioni dell'Unione Europea odierna. Svolto sia in presenza che online, il corso è stato organizzato in maniera trasversale, dando la possibilità di parteciparvi sia agli iscritti che ai simpatizzanti di FdI e anche agli esterni che desideravano solamente comprendere il funzionamento dell'UE. Al termine dell’iniziativa sono stati valutati i test di apprendimento dei corsisti e sono stati consegnati gli attestati di frequenza da parte dell'Assessore Regionale Elena Donazzan che ha tenuto anche un discorso sul tema "Il Veneto e l'Europa", sottolineando l'importanza della formazione politica. «Valori e identità influenzano il nostro pensiero politico e le nostre capacità cognitive a loro volta vengono influenzate dall'ambiente informativo – afferma Giovanni Battista Patete, Responsabile Provinciale del Dipartimento Formazione di FdI Treviso – Proprio per questo c'è bisogno di trasmettere conoscenze più precise possibili affinché la politica possa essere capita e discussa correttamente ai vari livelli. Ecco perché in queste settimane prosegue il nostro impegno formativo grazie anche a "Conoscere per Amministrare", corso di formazione per i candidati alle prossime elezioni amministrative».