Un seggio a Roma per Fabio Chies: se accetta dovrà dimettersi da sindaco

Forza Italia ha offerto un seggio a Roma al sindaco di Conegliano, Fabio Chies. Entro domani, mercoledì 27 luglio, il primo cittadino dovrà decidere cosa fare: se accetterà dovrà dimettersi lasciando il suo incarico all'attuale vicesindaco Toppan che resterebbe in carica come sindaco reggente fino al 2023, data delle nuove elezioni.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", se Chies non dovesse accettare l'alternativa di Forza Italia sarebbe il nuovo sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato, ma il giovane amministratore trevigiano ha commentato la notizia su Facebook con queste parole: «Chi conosce Fabio Chies sa quanto si meriti di rappresentare il nostro territorio, quanta passione e tempo ha profuso questi anni a risolvere piccoli e grandi problemi. Un sindaco a Roma: lui lo merita» conclude Crosato sostenendo in pieno la nuova carica romana proposta al collega di Conegliano. Se Chies accettasse sarebbe la seconda interruzione di mandato dopo quella del 2021 a causa della rottura interna della maggioranza. Una scelta davvero difficile e, soprattutto, con le ore contate.