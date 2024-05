Comunali a Sernaglia, Fratelli d'Italia e Forza Italia per Anna Rosada

Studenti, stimati professionisti e pensionati con grande esperienza alle spalle. Tutti uniti per portare un nuovo corso amministrativo in Municipio a Sernaglia della Battaglia. Riparte da qui la lista civica “Con Noi”, sostenuta da Fratelli d'Italia e Forza Italia, in vista delle prossime Elezioni Amministrative dell’8 e 9 giugno 2024.

Al centro una squadra forte, impegnata e diversificata, oltre che quasi integralmente rinnovata rispetto alla tornata elettorale del 2019, che abbraccia le molteplici sfaccettature della comunità sernagliese. A guidarla la candidata sindaco Anna Rosada, avvocato di 61 anni e figura di grande esperienza e competenza pronta a dedicare il suo impegno verso un nuovo sviluppo del territorio comunale. Nel dettaglio, la lista "Con Noi" può contare sull’apporto di un team di 12 persone (8 uomini e 4 donne) per una diversità di professioni che garantisce una prospettiva inclusiva e una gamma completa di competenze per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che si presenteranno all’orizzonte.

Di particolare rilevanza la presenza in lista dei Consiglieri Comunali uscenti Fabio Botton e Luciana Giotto, figure amate e rispettate all'interno di tutta la comunità di Sernaglia della Battaglia. Il loro impegno e la loro dedizione nei confronti del territorio saranno certamente un importante biglietto da visita in campagna elettorale.

«Sono onorata di guidare una squadra composta da persone motivate e appassionate, desiderose di dare il loro contributo per un futuro migliore per Sernaglia della Battaglia. Tutti noi, infatti, condividiamo una visione di rinnovamento amministrativo per il nostro amato territorio – afferma la candidata sindaco Anna Rosada, attualmente Capogruppo di minoranza in Consiglio comunale - Ci impegniamo quindi a lavorare incessantemente per il benessere di tutti i cittadini, promuovendo trasparenza, partecipazione e sviluppo sostenibile».

Questa la squadra a sostegno di Anna Rosada: il 49enne imprenditore e Consigliere comunale uscente Fabio Botton; la 70enne pensionata e Consigliera comunale uscente Luciana Giotto; il 65enne pensionato Feliciano Andreola; la 23enne studentessa Gloria Balliana; il 42enne impiegato Simone Campanerut; il 55enne imprenditore Ivano De Vecchi; il 54enne agente immobiliare Carlo Garbuio; il 51enne operaio Stefano Mazzero; la 26enne libera professionista Giulia Schievenin; il 36enne assicuratore Alessandro Stefania; il 39enne imprenditore Marco Stella e la 20enne studentessa Anna Zannoni.