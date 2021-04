Caos in Comune a Sernaglia: si è dimesso il vicesindaco Bortolini

Un fulmine a ciel sereno in quel di Sernaglia della Battaglia. Così sono state prese dal sindaco Mirco Villanova, e dalla maggioranza in consiglio comunale, le dimissioni improvvise dal ruolo di vicesindaco di Gesus Bortolini. Una scelta, quella del braccio destro di Villanova, che ora rischia di creare non pochi problemi in Giunta visto che a seguirlo ci sono anche altri consiglieri tra cui la senatrice Sonia Fregolent. La causa di questo terremoto, come riferito in una lettera dallo stesso Bortolini, è da ricondursi al progetto delle casse di espansione sul Piave a Ciano del Montello.

"La scelta si è perfezionata a seguito della convocazione del prossimo consiglio comunale – scrive Bortolini – Questa è una conseguenza di una serie di comportamenti che si sono susseguiti nel corso di questi anni. Poi una questione mai affrontata in modo approfondito è la sicurezza idraulica del fiume Piave e nell’ordine del giorno notificato (del prossimo consiglio comunale previsto per stasera) si è previsto di approvare una delibera che non prende nessuna posizione netta. Nella precedente Amministrazione abbiamo lottato tanto duramente, ora, il sindaco sembra più impegnato a cercare un equilibrio che non scontenti nessuno piuttosto che una posizione chiara che tuteli il nostro territorio“. Insomma, un caso, quello delle dimissioni di Bortolini, che rischia di provocare un vero e proprio scisma sia in Giunta che in Consiglio Comunale, mettendo così "in pericolo" la maggioranza del sindaco Villanova. Sempre che, ovviamente, il primo cittadino non faccia ricredere l'ormai ex vicesindaco sulle sue dimissioni.