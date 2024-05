Giro d'Italia a Sernaglia: «Città abbandonata al degrado, servono investimenti»

Viabilità, sicurezza e degrado stradale: la candidata sindaco Anna Rosada sostenuta dalla lista civica “Con Noi”, appoggiata da Fratelli d'Italia e Forza Italia, attacca su questi temi l'amministrazione di Sernaglia della Battaglia a pochi giorni dal passaggio del Giro d'Italia nella Marca.

L’avvocato sernagliese, attualmente capogruppo di minoranza in Consiglio comunale, ha deciso di tirare una stoccata al sindaco Mirco Villanova proprio su questi temi in quanto reo di non essersi impegnato a sufficienza per la tutela dei cittadini. Al centro l’urgente denuncia del degrado totale che ormai da troppo tempo è visibile dalla Zona Industriale fino al centro di Sernaglia, così come anche nelle periferie che versano addirittura in condizioni ancora più disastrose. «È inaccettabile che la nostra città, che potrebbe essere il fiore all'occhiello della Sinistra Piave, sia ridotta in questo stato di abbandono» sottolinea Rosada. Il prossimo passaggio della “Corsa Rosa” ha visto sì la programmazione di alcune necessarie riasfaltature per la sicurezza dei ciclisti, ma ciò non può essere considerato sufficiente: «Non possiamo permettere che la manutenzione delle nostre strade si sviluppi solo a ridosso di un evento di risonanza nazionale – continua Rosada - Questo non è un modo responsabile di amministrare una città, sembra più uno spot elettorale che un intervento concreto a beneficio della cittadinanza». A smuovere il malumore dei sernagliesi anche il fatto che negli ultimi cinque anni il Comune abbia speso solamente 115mila euro per le riasfaltature, una cifra nettamente insufficiente per garantire la sicurezza e la dignità delle strade.

«Non possiamo dimenticare quanto è stato trascurato e quanto sia urgente intervenire per migliorare il decoro cittadino, rendendo Sernaglia più accogliente anche per i turisti – chiosa la candidata sindaco di “Con Noi” – Servono quanto prima investimenti concreti per riqualificare il territorio e garantire accessi dignitosi anche alle abitazioni private, evitando l'abbandono a cui siamo stati costretti fino ad oggi. Tutto questo poteva essere evitato se solo il Sindaco e la Giunta avessero dato ascolto alle richieste di interventi puntuali per migliorare la situazione viaria arrivate da quella minoranza in Consiglio Comunale che ancora oggi rappresento. Inoltre, per il futuro di Sernaglia dobbiamo garantire ai cittadini una connessione efficiente tra le frazioni e il centro città attraverso strutture idonee per la mobilità lenta - conclude -. Non limitandoci quindi alla sola realizzazione di tronconi di ciclabili come fatto finora. La nostra visione di una città moderna e sostenibile passa, infatti, anche attraverso una pianificazione viaria attenta ed inclusiva».