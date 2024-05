Falzè senza banca e medico di base, la denuncia della candidata Rosada

Anna Rosada, candidata sindaco alle prossime elezioni amministrative di Sernaglia della Battaglia (con il sostegno della lista civica “Con Noi” appoggiata da Fratelli d'Italia e Forza Italia), denuncia con fermezza la prolungata assenza di servizi essenziali a Falzè di Piave, tra cui lo sportello bancario ed il medico di base. Una situazione, quest’ultima, che ha creato notevoli disagi per i residenti della frazione, soprattutto i più anziani, costretti a spostarsi altrove, anche fuori Comune, per ottenere le cure mediche di base.

«La presenza di un medico di base è un servizio essenziale per la salute e il benessere dei nostri cittadini – dichiara il Consigliere Comunale uscente Anna Rosada - Non possiamo quindi più tollerare che i residenti di Falzè siano privati di un diritto fondamentale come quello all'assistenza sanitaria primaria». «Il Dott. Francesco Ciofalo, fino a due anni fa unico medico di base a Falzè, ha sempre garantito il servizio ai cittadini – continua l’avv. Rosada, attualmente Capogruppo di minoranza in Consiglio comunale - Tuttavia, a causa dei costi di locazione troppo alti per l'ambulatorio, è stato costretto a trasferirsi a Pieve di Soligo causando così, suo malgrado, una situazione ormai inaccettabile visto che costringe i pazienti a recarsi lì con un aggravio generalizzato dei disagi per le famiglie».

Sebbene sia infatti noto che la questione non dipenda esclusivamente dal Comune, ma coinvolga anche l'ULSS, Rosada sottolinea che si sarebbe potuto agire diversamente al fine di evitare tale triste epilogo. «Comprendiamo che la gestione della sanità non sia solo di competenza comunale, ma è chiaro che si poteva e si doveva intervenire per evitare che i cittadini rimanessero senza un medico di base per così tanto tempo, ovvero due anni».

Per risolvere la questione, molto sentita da tutti i residenti di Falzè, la candidata Anna Rosada si è già attivata in prima persona, in collaborazione con la propria squadra di coalizione, per trovare una soluzione che permetta il ritorno in frazione di uno o più medici di base: «All’interno della coalizione siamo già al lavoro per individuare un nuovo spazio adeguato per un eventuale futuro ambulatorio. Qualche proposta già l’abbiamo, anche perché restituire ai cittadini di Falzè il loro medico di base è una priorità assoluta. Non possiamo infatti permettere che i nostri cittadini siano trascurati. Il nostro impegno è difatti quello di garantire servizi essenziali e di qualità per tutti».

«Per quanto invece riguarda la scelta della banca di chiudere i battenti, chiudendo dunque lo sportello presente – conclude –, questa ci lascia in una situazione complicata perché adesso i residenti devono spostarsi a Sernaglia o a Pieve di Soligo per prelevare in quanto le Poste locali non sono dotate di Postamat. È una situazione che rasenta quasi il ridicolo, che penalizza i più fragili e che dobbiamo quindi risolvere per il bene di tutta la comunità».