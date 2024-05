Sernaglia, Mirco Villanova si candida al bis: svelata la lista

Il sindaco uscente Mirco Villanova scende nuovamente in campo per proseguire l’impegno di amministrare il suo paese, avendo a cuore il benessere della comunità sernagliese. Forte dell’esperienza maturata nel corso del mandato 2019-2024, Villanova è affiancato da un gruppo motivato e in parte rinnovato.

«La lista che ho il privilegio di guidare è costituita da cittadini che, negli anni, hanno costruito forti legami con il territorio, sviluppando esperienze nell’ambito operativo delle diverse associazioni e vivendo quotidianamente la nostra realtà locale, con spirito di servizio e di volontariato sociale - afferma il candidato Villanova -. Ma al contempo si tratta di persone che a livello formativo e professionale hanno maturato le capacità e le competenze tecniche necessarie per contribuire in modo determinante al buon amministrare. Sono orgoglioso di loro, perché sono persone che sanno e vogliono ascoltare la Comunità e che fanno del dialogo e del rispetto due inderogabili principi - spiega Villanova -. Forti della fondamentale esperienza amministrativa trascorsa, ci presentiamo dunque con un gruppo compatto, capace di recare significative novità ma parimenti di garantire una solida continuità rispetto all’importante e attento lavoro sin qui svolto». Mirco Villanova, 35 anni, terminati gli studi economico commerciali ha lavorato per diversi anni all’associazione La Nostra Famiglia, collaborando con l’Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale a sostegno delle missioni nei Paesi in via di sviluppo. Si è occupato, sempre per La Nostra Famiglia, della gestione del personale nelle sedi di Conegliano, Treviso e Pieve di Soligo, ed è stato responsabile amministrativo della sede di Vicenza. Attualmente lavora presso l’Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport della Regione del Veneto. All’impegno lavorativo ed amministrativo, ha da sempre affiancato il suo attivo contributo nell'ambito del volontariato. È stato organista dei cori parrocchiali di Sernaglia, direttore della corale di Moriago della Battaglia e da alcuni anni affianca il coro parrocchiale di Falzé di Piave. Attualmente è anche componente del Consiglio di Amministrazione di Fondazione di Comunità della Sinistra Piave Ets che realizza e sostiene progetti sociali e solidali a favore delle persone fragili residenti nel territorio. «La nostra stella polare era, è e sarà sempre il lavorare insieme per il pubblico interesse, per l’interesse dell’intera Comunità, senza mai lasciare indietro nessuno – sottolinea Villanova -. Ci presentiamo con un programma che non vuole essere un artificioso libro dei sogni bensì una compiuta e concreta agenda di lavoro che traccia con chiarezza una ponderata rete di azioni effettivamente realizzabili».

La lista

Per realizzare questo progetto la lista Mirco Villanova Sindaco si presenta con una squadra composta da 5 donne e 7 uomini; un gruppo eterogeneo per età, esperienze professionali e personali, ma con un obiettivo comune: lo sviluppo di tutto il potenziale di Sernaglia della Battaglia, mantenendo al centro la comunità di persone e preservando risorse per le generazioni future. Si tratta di:

Eleonora Antoniazzi, 69 anni già assessore all’Ambiente, Turismo e Agricoltura nel mandato Villanova 2019-2024; Giovanni Bortot, 44 anni operaio metalmeccanico; Daniel Frezza, 31 anni Ingegnere elettronico; Vanni Frezza, 60 anni già assessore al Bilancio, Tributi, Istruzione, Associazioni, Protezione Civile e Polizia Locale nel mandato Villanova 2019-2024; Alessandro Masetto, 41 anni consulente in una multinazionale informatica; Andrea Meneghin, 41 anni lavora in Ascopiave; Erica Merotto, 24 anni lavora come impiegata commerciale; Anna Pederiva, 40 anni lavora nell’ Azienda Sanitaria Locale presso il Centro di Salute Mentale di Conegliano; Gianpaolo Pradal, 67 anni da 40 anni svolge l'attività di Architetto; Giulia Scapol, 31 anni svolge la professione di educatrice; Alice Tonello, 29 anni già Consigliere Comunale nel mandato Villanova 2019-2024 con delega alle Politiche Giovanili e Comunicazione; Stefano Zanin, 43 anni lavora nel settore educativo da oltre vent’anni.