Oltre 150 persone alla presentazione della lista Mirco Villanova sindaco

Lunedì sera, nella sede dell’azienda Sogno Veneto, ubicata nel parco industriale San Michele, a Falzè di Piave, si è tenuta la presentazione ai cittadini della lista Mirco Villanova Sindaco. A sostenere il candidato Sindaco (e Sindaco uscente) Mirco Villanova, c’erano Mario Conte, Sindaco di Treviso e presidente di ANCI Veneto, l’on. Gianangelo Bof, sindaco di Tarzo e Alberto Villanova, consigliere regionale. E ciò ad evidenziare che il supporto politico alla lista, non proviene da figure che operano lontano dal contesto, ma da persone che lavorano concretamente da anni sul territorio, che amministrano con passione e competenza le comunità locali. Mario Conte ha sottolineato che il territorio di Sernaglia “ha bisogno di Mirco Villanova perché Mirco coniuga gioventù ed esperienza, concretezza e competenza ”.

«Ci presentiamo ufficialmente qui, in un luogo di lavoro perché è con il lavoro che le persone e le famiglie costruiscono il loro presente e il loro futuro, ed è con il serio lavoro che la Pubblica Amministrazione, e nella fattispecie l'Amministrazione Comunale, è chiamata a servire i cittadini – ha dichiarato il candidato sindaco Villanova - . Nel nostro Comune abbiamo la fortuna di poter contare su diversi imprenditori che hanno le capacità, la forza e lo spirito per esprimere un'alta visione del lavoro, dei lavoratori e del territorio. Nel 2020 ci siamo impegnati insieme agli imprenditori dell'area di Sernaglia e Pieve di Soligo per dar vita al Parco Industriale San Michele, di cui Raffaele Mazzucco, titolare di Sogno Veneto, è il presidente. Un parco teso a coniugare il lavoro con l'identità sociale e culturale, e ad armonizzare lo sviluppo economico con la massima tutela ambientale. Vogliamo proseguire nel sostenere attivamente questo Parco, consapevoli della fondamentale interdipendenza tra il tessuto produttivo e il tessuto sociale, tra il tessuto economico e il contesto ambientale».

Mirco Villanova ha poi richiamato il programma elettorale: «Tra le essenziali linee programmatiche che illustreremo nei prossimi incontri con la popolazione, uno dei nostri principali obiettivi permane quello di promuovere concretamente lo sviluppo socio-economico coniugandolo sempre con il rispetto dell' ambiente».

Il gruppo che sostiene la ricandidatura a sindaco di Villanova è composto da 5 donne e 7 uomini; un gruppo eterogeneo per età, esperienze professionali e personali, ma con un obiettivo comune: lo sviluppo di tutto il potenziale di Sernaglia della Battaglia, mantenendo al centro la comunità di persone e preservando risorse per le generazioni future.

«La lista che ho il privilegio di guidare è costituita da cittadini che, negli anni, hanno costruito forti legami con il territorio, sviluppando esperienze nell'ambito operativo delle diverse associazioni e vivendo quotidianamente la realtà locale, con spirito di servizio e di volontariato sociale – ha detto il candidato Sindaco -. Ma al contempo si tratta di persone che a livello formativo e professionale hanno maturato le capacità e le competenze tecniche necessarie per contribuire in modo determinante al buon amministrare. Sono orgoglioso di loro, perché sono persone che sanno e vogliono ascoltare la Comunità e che fanno del dialogo e del rispetto due inderogabili principi».

La lista è composta da Eleonora Antoniazzi, pensionata, ex dirigente in Euromobil, 69 anni, già assessore all’Ambiente, Turismo e Agricoltura nel mandato Villanova 2019-2024; Giovanni Bortot, 44 anni operaio metalmeccanico, particolarmente attivo nell’associazionismo locale; Daniel Frezza, 31 anni Ingegnere elettronico lavora in una azienda di progettazione di schede elettroniche; Vanni Frezza, artigiano, 60 anni già assessore al Bilancio, Tributi, Istruzione, Associazioni, Protezione Civile e Polizia Locale nel mandato Villanova 2019-2024; Alessandro Masetto, 41 anni, laureato in tecnologie del web, responsabile digitale in una multinazionale informatica; Andrea Meneghin, 41 anni, elettromeccanico, è tecnico in Ascopiave; Erica Merotto, 24 anni, laureata in scienze del linguaggio, impiegata commerciale; Anna Pederiva, 40 anni, laureata in scienze del servizio sociale, lavora nell’ Azienda Sanitaria Locale presso il Centro di Salute Mentale di Conegliano; Gianpaolo Pradal, 67 anni, da 40 anni svolge l'attività di Architetto; Giulia Scapol, 31 anni, laureata in scienze dell’educazione, svolge la professione di educatrice; Alice Tonello, 29 anni, laureata in economia aziendale, lavora in uno studio commercialistico, già Consigliere Comunale nel mandato Villanova 2019-2024 con delega alle Politiche Giovanili e Comunicazione; Stefano Zanin, 43 anni, laureato in filosofia, impegnato nel settore educativo da oltre vent’anni.

Forte della fondamentale esperienza amministrativa trascorsa, la lista si presenta dunque con un gruppo compatto, capace di portare significative novità, ma anche di garantire una solida continuità rispetto all'importante e attento cammino sin qui compiuto. «Un percorso fatto di seria cura del bene pubblico e di attento incontro con i bisogni di tutta la popolazione – ha sottolineato Villanova - , perché noi non vogliamo lasciare indietro nessuno».

«Sono sicuro che il Sindaco e la sua squadra sapranno fare il meglio per i cittadini di Sernaglia, dopo questi 5 anni di ottima amministrazione al servizio della città» ha detto Gianangelo Bof.

«Mirco in questi anni ha fatto un lavoro davvero eccellente per il suo paese e per i suoi cittadini – ha detto il consigliere regionale Alberto Villanova -. sono sicuro che le sue qualità verranno premiate».

Mirco Villanova ha ricordato che nel cammino di proficuo e attento lavoro svolto in questo quinquennio “a volte gli esiti non sono stati pari all’impegno profuso, ma l’intenzione è proprio quella di ripartire anche da lì, dalla ferma volontà di migliorare e crescere ulteriormente lavorando insieme a tutta la Comunità”.